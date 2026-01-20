Detuvieron a los ladrones de un local de ropa gracias a las cámaras de seguridad de San Fernando

Ante la denuncia por el asalto a un comercio de Virreyes, y a partir del análisis de las Cámaras de Seguridad municipales, la Policía logró identificar a los autores del hecho y realizó un allanamiento en un domicilio dispuesto por la Fiscalía interviniente. Como resultado del operativo, fueron aprehendidos tres hombres, familiares entre sí, y se recuperaron las prendas robadas y un teléfono celular sustraído durante el ilícito.

A raíz de la denuncia de robo realizada por la dueña de un local de ropa deportiva en la Av. Avellaneda de Virreyes, personal policial de la Comisaría San Fernando 4ta. con el apoyo de Protección Ciudadana municipal y con las

imágenes captadas por las Cámaras de Seguridad monitoreadas desde el Centro de Operaciones, ubicó a los delincuentes en un domicilio cercano, en la calle Pérez Galdós de la misma localidad.

Así, la autoridad judicial de turno expidió una orden de allanamiento y requisa del domicilio, donde fueron aprehendidos tres hombres de 28, 26 y 20 años, todos familiares, secuestrándose en el lugar la indumentaria deportiva y un teléfono celular sustraídos, junto con prendas que vestían al momento de cometer el robo.

Asimismo, se determinó que un cuarto integrante de la banda, que ya fue identificado, se encuentra prófugo procurándose su detención. Finalizado el operativo policial, el fiscal a cargo ordenó la detención de los aprehendidos y la incautación de todos los elementos probatorios hallados. La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego y cometido en poblado y en banda”.

