El Teatro Pepe Soriano del Municipio de Tigre abre la temporada de verano con espectáculos para toda la familia

El espacio ubicado en Benavídez ya tiene su cronograma para el disfrute de toda la comunidad. Para retirar las entradas, vecinos y vecinas deben acercarse a la boletería del lugar con su DNI.

El Municipio de Tigre pone en marcha la temporada de verano de 2026 en el Teatro Pepe Soriano, ubicado en la calle Ituzaingó 2950. Obras infantiles; shows musicales en vivo y el mejor humor son algunas de las propuestas que estarán disponibles de forma totalmente libre y gratuita.

El cronograma del siguiente fin de semana será el siguiente:



-Viernes 23 a las 21h: “Temazo” (infantil)

-Sábado 24 a las 21h: “A toda Costa” con la participación de Daniel Moyano (humor)

-Domingo 25 a las 21h: “Los Ludic Show” (Infantil)

Quienes deseen disfrutar de estos shows en vivo deberán acercarse a la boletería del recinto con su DNI de lunes a jueves de 10 a 16h y viernes de 15 a 20:30h. Las entradas son totalmente libres y gratuitas para vecinos de Tigre.

Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.