El Municipio instaló 300 cámaras con Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en Boulogne

Los nuevos dispositivos 4K reemplazan equipos obsoletos, amplían en un 50% la capacidad de monitoreo y suman detección automática por IA, con control en tiempo real desde el Centro de Operaciones Municipal.

El Municipio de San Isidro completó la renovación integral del sistema de videovigilancia en la localidad de Boulogne con la instalación de 300 nuevas cámaras de seguridad equipadas con Inteligencia Artificial y tecnología 4K. Estos dispositivos reemplazan a 200 cámaras obsoletas y permiten incrementar en un 50% la capacidad de monitoreo, incorporando herramientas de detección automática que optimizan la prevención y la respuesta ante el delito.

La modernización del sistema de videogilancia se desplegó en corredores clave de la localidad, como las avenidas Avelino Rolón y Fondo de la Legua, y las calles Sarratea, Blanco Encalada, Capitán Juan de San Martín, Piedrabuena, Curupaytí, Bernardo de Irigoyen, Eliseo Reclus, Ipiranga, Camino Real Morón y Thames. Todas las imágenes son monitoreadas en tiempo real desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), lo que permite una cobertura integral en zonas comerciales y residenciales de alto tránsito.

Las nuevas cámaras cuentan con sistemas multisensor de cinco lentes, visión nocturna de última generación y un zoom de largo alcance de hasta 200 metros, lo que garantiza imágenes nítidas incluso en condiciones de baja visibilidad.

El plan de seguridad también incluyó la instalación de cámaras lectoras de patentes (LPR) en los accesos a la autopista Panamericana y al Ramal Tigre. Este sistema identifica de manera automática vehículos con pedido de captura y genera alertas inmediatas para las patrullas más cercanas, mejorando la eficacia operativa y la coordinación en el territorio.

San Isidro alcanzó un total de 2.646 cámaras distribuidas en todo el partido. Este avance no sólo implica una ampliación de la red de videovigilancia, sino también una mejora cualitativa mediante el uso de algoritmos de reconocimiento de personas y vehículos que optimizan las tareas de patrullaje y monitoreo en uno de los principales núcleos del norte del Gran Buenos Aires.