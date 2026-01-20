El Municipio de Tigre avanza con obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos del Delta

El Gobierno local extiende las labores en distintos puntos del territorio de Islas. Se efectuaron trabajos en puentes, muelles y escuelas, junto con intervenciones en el alumbrado público y las vías navegables, entre otros.

En el Delta de Tigre, el Municipio llevó adelante nuevos trabajos integrales de mantenimiento y puesta en valor en diferentes sectores del territorio, con acciones orientadas a mejorar la infraestructura, la circulación y la seguridad de vecinos y embarcaciones.

Entre las tareas realizadas, se completaron los trabajos de reparación y mantenimiento del puente público del Arroyo Santa Rosa, una estructura clave para la movilidad cotidiana de la comunidad isleña. Asimismo, se efectuó la puesta en valor del muelle del Museo Casa Haroldo Conti — sobre el Arroyo Gambado—, con el objetivo de preservar los accesos a uno de los espacios culturales más representativos del Delta.

En el arroyo Las Casas, se efectuó el corte y retiro de un árbol caído que obstruía la navegación, restableciendo la circulación de embarcaciones. Además, se realizaron tareas de mantenimiento en la Escuela N°12 del Río Sarmiento, con trabajos de limpieza y corte de pasto en el predio.

A su vez, se realizaron trabajos de mantenimiento y puesta en valor del muelle público Curubica, ubicado sobre el Río Sarmiento, junto con la reparación y mejora del alumbrado público en el Arroyo Los Zorzales, reforzando la seguridad en horarios nocturnos.

En relación a la seguridad náutica, se retiró un árbol que se encontraba a la deriva a la altura del muelle Felipe, sobre el Río San Antonio, una acción preventiva fundamental para evitar accidentes. Finalmente, se ejecutó la prolongación de la pasarela de acceso al puente público en el sector aledaño a “Dos Lunas”, sobre el Río Sarmiento, debido al derrumbe de la costa, asegurando un tránsito estable y seguro para los vecinos.

Estas acciones forman parte del trabajo continuo del Municipio para dar respuesta a las necesidades de infraestructura, accesibilidad y seguridad en cada rincón del Delta.