“Ser líder es más que ser un director escolar tradicional”

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Por expresa indicación del Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, Senador provincial e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii participé, via zoom, los pasados días 14, 15 y 16 de enero de este extraordinario evento FORO REGIONAL AMÉRICA LATINA. LIDERAR PARA TRANSFORMAR.

Concluimos, en línea con lo que Mario Alberto ISHII propone siempre que el liderazgo escolar es fundamental para mejorar la calidad de la educación en América Latina en línea con lo propuesto por la UNESCO.

Ademas se destacó que la UNESCO y la OEI enfatizaron la importancia del liderazgo distribuido, que implica compartir la toma de decisiones y responsabilidades entre los miembros de la comunidad educativa ya que fomenta la colaboración y la participación de docentes, estudiantes y familias en la toma de decisiones, además mejora la gobernanza y la rendición de cuentas y promueve la innovación pedagógica y la inclusión.

El liderazgo escolar fortalece la democracia en las escuelas y en la sociedad. Hay que ponerse al FRENTE con decisión y visión.

Es urgente que los gobiernos y las instituciones educativas reconozcan la importancia del liderazgo distribuido y lo incorporen en sus políticas y por ello capital definir claramente los roles y funciones de cada miembro de la comunidad educativa para evitar confusiones y superposiciones.

Los directores, se compartió en este evento, deberían tener la autonomía necesaria para tomar decisiones y gestionar los recursos de la escuela, destacándose lo que UD siempre dice y que es fundamental: INVERTIR en investigación y formación para desarrollar habilidades de liderazgo colaborativo y distribuido.

Chile ha implementado programas de formación para directores y ha establecido estándares de desempeño para evaluar su gestión. Colombia ha lanzado iniciativas para promover la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y Argentina ha desarrollado programas de formación para directores y ha establecido un sistema de evaluación de la gestión escolar.

Los líderes escolares, los gobiernos y las instituciones educativas han de trabajar juntos para implementar el liderazgo distribuido y mejorar la calidad de la educación en América Latina.

El liderazgo distribuido implica la distribución de la autoridad y la responsabilidad de la toma de decisiones entre los miembros de una organización o comunidad, en lugar de concentrarla en una sola persona o grupo.

Al involucrar a más personas, se obtienen perspectivas más diversas y mejor informadas.

La colaboración y la autonomía permiten a los miembros de la comunidad educativa proponer y desarrollar nuevas ideas; desarrollar habilidades de liderazgo y gestión y sentir más comprometidos y motivados al tener un papel activo en la toma de decisiones.

Los equipos de trabajo en las escuelas son un ejemplo de liderazgo distribuido, ya que permiten a los docentes y otros miembros de la comunidad educativa trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.

Los proyectos de innovación en las escuelas involucran a docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa en la toma de decisiones y la implementación de nuevas ideas.