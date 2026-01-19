Julio Zamora supervisó la finalización de una obra de pavimentación en Don Torcuato

El intendente de Tigre recorrió los trabajos concluidos sobre la calle Lope de Vega, entre Colectora y Emilio Lamarca. La obra abarca una superficie de 1100 m² y apuntan a mejorar el tránsito y el bienestar de la comunidad.

En Don Torcuato este, el intendente Julio Zamora monitoreó la finalización de una obra de pavimentación, ejecutada en el marco de las políticas públicas que impulsa el Municipio de Tigre para fortalecer la conectividad y la calidad de vida de la comunidad.

Los trabajos se desarrollaron sobre la calle Lope de Vega, entre Colectora y Emilio Lamarca, y contemplaron un total de 1100 m² de pavimentación.

Estas acciones forman parte de un plan integral que el Municipio lleva adelante en distintas localidades del distrito, con el objetivo de consolidar una red vial más segura y accesible para toda la comunidad.