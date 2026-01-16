La Casa de las Culturas inauguró la muestra “Las Musas del Mosaico en Villa Carmen”

Se trata de piezas artísticas realizadas de manera colectiva. La exposición -disponible hasta el 1° de marzo- fue curada por Alejandra Sisti y Ricardo Stefani y se puede visitar en el espacio cultural ubicado en Mitre 370.

En la Casa de las Culturas, el Municipio de Tigre inauguró la muestra “Las Musas del Mosaico en Villa Carmen”, una obra realizada en piezas de mosaico contemporáneo.

Los horarios de visita son de miércoles a viernes, de 10 a 18 hs; y sábados y domingos, de 12 a 18 hs.

“Villa Carmen” es un edificio histórico y emblemático que fue declarado en 2010 Patrimonio Municipal de la Ciudad de Tigre, luego de ser recuperado y puesto en valor como sede de la Casa de las Culturas. El espacio ofrece distintos tipos de visitas gratuitas destinadas a vecinos, turistas, establecimientos educativos y organizaciones sociales en general.