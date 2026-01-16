Año récord en la Colonia de Verano 2026 en Malvinas Argentinas: más de 5.000 inscriptos

Los chicos y chicas continúan divirtiéndose en la Colonia de Verano 2026 que impulsa el municipio de Malvinas Argentinas, una propuesta totalmente gratuita que se desarrolla desde el lunes 05 de enero hasta el viernes 06 de febrero. La iniciativa está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 13 años y también incluye la Colonia para Personas con Discapacidad (PCD), organizada en grupos por edades.

La colonia se encuentra dividida en dos turnos: turno mañana, de 09:30 a 13 horas, y turno tarde, de 14 a 17:30 horas. En tanto, la Colonia para Personas con Discapacidad funciona de 09 a 12:30 horas. Las actividades se realizan en distintas sedes del distrito: la Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG), ubicada en Manzanares al 4000, ciudad de Los Polvorines; el Polideportivo Braian Toledo, en Darragueira y Sirio, ciudad de Los Polvorines; el Polideportivo Diego Armando Maradona, en Morse y Cangallo, ciudad de Ing. Pablo Nogués; el Polideportivo Tierras Altas/Tortuguitas, en Buenos Aires y Triunvirato, ciudad de Tierras Altas; el Polideportivo Ing. Adolfo Sourdeaux, en Arrieta entre Villa de Mayo y Gutiérrez, ciudad de Ing. A. Sourdeaux; y el Polideportivo CRIM, en Batalla de Chacabuco y Luis Vernet, ciudad de Grand Bourg.

El subsecretario de Educación y Deporte, Daniel Morard, destacó el crecimiento de la propuesta. Además, señaló que “este año, con la inauguración de los Polideportivos CRIM y de Adolfo Sourdeaux, también funciona allí la colonia para personas con discapacidad, ampliando las posibilidades de inclusión”.

“La colonia es totalmente gratuita, estamos viviendo un año récord, un verdadero éxito, y las familias acompañan esta propuesta del intendente”, expresó Morard. En ese sentido, remarcó que ya son más de 5.000 los chicos y chicas que participan sumando todas las sedes. También explicó que “si bien las inscripciones ya finalizaron, se invita a aquellas familias que no pudieron anotarse o que quieran sumarse, a acercarse a las sedes y consultar específicamente, ya que suele haber vacantes disponibles por ausencias y existe una lista de espera”. Las inscripciones, recordó, se realizan siempre durante los primeros días de diciembre, hasta completar los cupos.

Por último, el subsecretario subrayó que uno de los ejes fundamentales de la colonia es la seguridad de los chicos. “Hay profesores suficientes, guardavidas y también participan los chicos de la Escuela de Guardavidas Municipal realizando sus prácticas. La seguridad es una prioridad, junto con que los chicos se diviertan y tengan su primera experiencia en el agua”, concluyó.