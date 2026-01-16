El Museo del Juguete abre sus puertas durante el verano

Desde el sábado, ofrecerá los días sábados distintas propuestas para disfrutar en familia con juegos, movimiento y experiencias pensadas para diferentes edades.

El Museo del Juguete del Municipio de San Isidro, ubicado en Gral. Lamadrid 197 (Boulogne), reabrirá mañana para ofrecer un cronograma de actividades para disfrutar en familia durante el verano.

Este sábado 17 de febrero, de 13.30 a 16.30h, se realizará el taller “Espacio Vaivén”, una propuesta de mecedoras y juegos para bebés. Habrá prototipos de mecedoras diseñados y realizados por estudiantes de primer año de la Cátedra Garbarini de Diseño Industrial I, FADU-UBA. La actividad está pensada para bebés de 0 a 3 años, acompañados de un adulto. Es sin reserva previa y no se suspende por lluvia.

El taller “Espacio Vaivén” se repetirá los sábados 24 de enero y 7 de febrero, también de 13.30 a 16.30h.

El sábado 14 de febrero a las 15:00h, se celebrará el Carnaval en el Museo. Será una jornada para refrescarse, jugar y festejar el carnaval al aire libre. Es sin reserva previa y no hay límite de edad. Se recomienda ir preparados para mojarse. Por lluvia o frío, pasa al domingo 15 de febrero.