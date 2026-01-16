Juan Andreotti recorrió obras de las 7 escuelas que renueva el Municipio de San Fernando

El Intendente supervisó los trabajos en las escuelas Primaria N°3 y Secundaria N°14 que se renuevan completamente mediante el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales. “Si nuestros niños son felices y se pueden educar, tendremos un mejor futuro; por eso seguimos invirtiendo en Educación, para que todas las escuelas sanfernandinas sean nuestro orgullo”, dijo Andreotti.

Gracias a su Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, el Municipio de San Fernando mejora las condiciones de estudio para miles de alumnos, y de trabajo para cientos de docentes. Antes del comienzo del ciclo lectivo 2026, el Intendente Juan Andreotti anunció que este verano se renuevan los edificios de 7 instituciones, con una inversión municipal de más de 3.000 millones de pesos en las Escuelas Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452 (Junín 1412); la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708 (Darragueira 2277); y la Escuela Especial N°503 (Lavalle 652).

Para conocer el avance de las ampliaciones, reparaciones y puestas en valor, el Jefe Comunal visitó la Primaria N°3 y Secundaria N°14. Allí explicó: “Es un Programa que nos llena de orgullo a todos los vecinos de San Fernando, y un esfuerzo de la comunidad para brindar mejores espacios de aprendizaje a los más jóvenes”.

“Todos nuestros esfuerzos están apuntados a seguir invirtiendo en Educación, porque la verdad está en la niñez y, si nuestros niños son felices y se pueden educar, tendremos un mejor futuro, por eso con este Programa seguimos acompañando desde el Municipio para que todas las escuelas sanfernandinas sean nuestro orgullo“, concluyó el Intendente.

Por su parte, el Director de la Secundaria N°14, Facundo Espinillo, comentó: “Recibimos la visita del Intendente Juan Andreotti a las obras que la comunidad del ‘fondo de Virreyes’ demandaba, porque la educación pública es un bien y un derecho de los barrios populares de San Fernando. Nos llena de alegría y orgullo, porque tratamos de brindar la mejor educación posible a los estudiantes como herramienta fundamental para el desarrollo de su proyecto de vida individual. Es una escuela con mucho arraigo en la comunidad, de la que proviene el personal docente; con una matrícula de 365 alumnos, las familias se acercan buscando vacantes para los diferentes años, lo que nos llena de orgullo porque nos siguen eligiendo. Esperamos iniciar el ciclo lectivo 2026 con una escuela totalmente renovada, lo que es un mimo al alma para nuestro barrio”.

Además, la secretaria administrativa de la Primaria N°3, Lucía, agregó: “Estamos muy contentos por esta renovación de la escuela, fundamental para la comunidad de los barrios Presidente Perón, Santa Catalina y Villa Hall. Necesitábamos renovar puertas y ventanas deterioradas, reparar filtraciones de agua de lluvia y humedad, y tener una mejor iluminación. Los alumnos están muy entusiasmados; son de familias muy humildes que los envían a la escuela con mucho esfuerzo; más de 410 chicos usan el comedor donde ofrecemos diariamente desayuno y almuerzo porque la escuela, más allá de enseñar, los cuida y los quiere, y es un espacio que consideran parte de su familia. Agradecemos al Municipio por esta obra tan importante para la comunidad educativa”.

También acompañaron al Intendente en su recorrida la Secretaria de Obras Públicas Cecilia Tucat; la Subsecretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Analía Medina; la Directora General de Educación, Victoria Varela, y la Presidenta del Consejo Escolar, Sandra Bergandi, junto a arquitectas del Municipio.