UTN confirma alianza estratégica con el municipio

A través de un comunicado, la Municipalidad de José C. Paz informó que el Senador provincial e Intendente Municipal de José C. Paz, en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii (y también Secretario Ejecutivo para las Ciudades de Aprendizaje UNESCO), recibió la visita de autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Pacheco en el marco integral que ambas instituciones vienen desarrollando para concretar la oferta de educación universitaria de grado en el distrito.

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

La comitiva de la UTN estuvo encabezada por el Decano de la Regional Pacheco, Ing. Enrique Vera, acompañado por el Director de la Carrera de Ingeniería Civil, Ing. Alejandro Ballesteros; el Subsecretario de Ciencia y Tecnología y Director de Posgrado, Julio Rodríguez; y los docentes Lic. Prof. Ariel Bulacio y Lic. Prof. Jonathan Rodríguez.

Recorrida por la futura Facultad

Las autoridades académicas realizaron una visita a la obra de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial y el Instituto Biotecnológico Argentino (IBA), acompañados por Víctor Zalazar y la directora del IBA, Lic. Gisela Compagnoni.

Durante el recorrido, los funcionarios de la UTN quedaron gratamente sorprendidos por el avance de la infraestructura educativa, que representa un hito histórico para José C. Paz al posicionar al distrito como polo de formación universitaria en el noroeste del conurbano bonaerense.

Continuidad del convenio estratégico

Este encuentro se enmarca en la continuidad de las gestiones iniciadas en agosto de 2025, cuando Ishii se reunió con el Rector de la UTN, Ing. Rubén Soro, para avanzar en la firma del convenio integral entre ambas instituciones.

El acuerdo contempla la implementación de carreras universitarias, tecnicaturas, propuestas de grado y programas de formación profesional de calidad, permitiendo que los vecinos de José C. Paz y la región accedan a educación superior sin necesidad de trasladarse fuera del distrito.

“Educación de calidad en el propio distrito, con esta alianza estratégica, José C. Paz reafirma su compromiso con la educación pública y la ampliación de oportunidades para sus habitantes. La posibilidad de cursar carreras universitarias en el propio municipio representa un salto cualitativo en el desarrollo social y productivo de la comunidad”, afirman desde el distrito.