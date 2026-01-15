Con ‘Tigre Sirve’, el Municipio resolvió más de 90.000 consultas, pedidos y reclamos en 2025

Durante el último año, los vecinos canalizaron sus inquietudes por medio de una red de atención integrada por un correo electrónico, línea telefónica, WhatsApp y la nueva web sirve.tigre.gob.ar. Esto permitió agilizar las respuestas y fortalecer la planificación de la gestión municipal.

El Municipio resolvió más de 90.000 consultas, reclamos y pedidos a lo largo de 2025 a través del Sistema Tigre Sirve, consolidando un esquema de atención que permitió ordenar la demanda, centralizar la información y fortalecer los tiempos de respuesta del Estado local. Entre los temas más consultados por los vecinos, se destacaron: turnos para licencia de conducir, saneamiento urbano, alumbrado, pavimento e inspección general.

En 2025, se lanzó la actualización tecnológica de la plataforma, orientada a brindar una atención ciudadana más cercana y eficiente. Ingresando a sirve.tigre.gob.ar, los usuarios pueden canalizar sus reclamos o pedidos, como también enviar opiniones y propuestas, o solicitar ser contactados para participar en consultas públicas sobre temas de interés comunitario.

Entre las novedades del sistema se destacan las notificaciones automáticas por correo electrónico, que mantienen a vecinos y vecinas informados sobre el estado de sus gestiones en cada etapa del proceso. En cuanto a los beneficios para los equipos municipales, ofrece un seguimiento más preciso y ordenado de cada pedido, acceso a métricas e informes actualizados para una mejor toma de decisiones y la posibilidad de geolocalizar los pedidos para visualizarlos en mapas de calor.

Como parte de la ampliación de los canales de atención, el Municipio incorporó un servicio de WhatsApp, disponible en el +54 9 11 7601-1378, que brinda una respuesta ágil y de fácil acceso. A través de un agente con Inteligencia Artificial, los vecinos pueden iniciar consultas, realizar reclamos y hacer el seguimiento de sus gestiones de forma simple y en tiempo real.

Asimismo, la plataforma conserva los canales tradicionales de atención: por teléfono de lunes a viernes de 8 a 20hs y los sábados de 9 a 13hs al 0800-122-TIGRE (84473) y por correo electrónico a [email protected]. La comunidad también puede ingresar a https://www.tigre.gob.ar/ tramites/faltas , para llenar un formulario de consulta.