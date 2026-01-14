Ya está abierta la inscripción para la segunda etapa de las colonias de verano 

El Municipio ofrece actividades deportivas y recreativas para chicos de 4 a 17 años en seis campos de deportes. También se brindan actividades adaptadas para personas con discapacidad. Quienes quieran inscribirse ya pueden hacerlo desde la web municipal. Esta segunda etapa va del 26 de enero al 13 de febrero.

El Municipio de San Isidro informa que está abierta la inscripción para el segundo contingente de las Colonias de Verano que se extenderá del 26 de enero al 13 de febrero y contará con actividades deportivas y recreativas para chicos de 4 a 17 años. Quienes estén interesados en anotarse pueden hacerlo de forma online a través de https://www.sanisidro.gob.ar/colonias. Pueden inscribirse también quienes hayan participado en la primera etapa.

Los grupos se dividen en Preescolares (4 y 5 años) e Infantiles (6 a 12/13 años) con actividades como natación, fútbol, gimnasia artística y vóley, entre otras. Se desarrollan en los Campos de Deportes Nº 1, 2, 4, 5 y 6, en turno mañana y tarde.

También está la colonia para Juveniles (13 a 17 años) que se realiza en el Campo de Deportes Nº 9, con un enfoque en actividades náuticas, con opciones como kayak, windsurf, stand up paddle y láser, y también actividades de campo (deportes reducidos, taekwondo, actividades precampamentiles). Cuenta con micros que trasladan a los chicos desde los diferentes campos de deportes hacia el Campo 9 y luego los regresan al mismo punto de partida.

Todas las actividades son supervisadas por un equipo de profesionales, médicos y guardavidas.

Además, en los Campos N°1, 2 y 4 funciona la colonia CADA (Centro de Actividades y Deportes Adaptados) con actividades adaptadas para personas con discapacidad a partir de los 6 años. Esta colonia ofrece actividades acuáticas, lúdicas y deportivas que promueven el disfrute, la socialización y el desarrollo de habilidades. Para inscribirse en esta colonia hay que enviar un mensaje por WhatsApp al 113181-6102.

(*) Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por correo electrónico a [email protected]