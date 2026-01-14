Julio Zamora visitó la colonia de verano en Troncos del Talar

El intendente de Tigre recorrió el Polideportivo Mariano Moreno, donde centenares de niños y niñas participan de la iniciativa. “Esto marca un gran dinamismo que le pone el Municipio al deporte, la recreación y la integración”, señaló Zamora.

El Municipio de Tigre dio inicio a una nueva edición de la Colonia de Verano, iniciativa que convoca a miles vecinos y vecinas de todas las edades. En ese marco, el intendente Julio Zamora visitó el Polideportivo Mariano Moreno y supervisó el óptimo funcionamiento de la propuesta del Gobierno local.

Durante la recorrida, el jefe comunal expresó: “Más de 700 chicos participan en este polideportivo. Esto marca el gran dinamismo que le pone el Municipio al deporte, la recreación y la integración de los chicos en cada uno de los barrios”.

Y agregó: “El deporte es fundamental. Los polideportivos están abiertos todo el año, con colonias de verano, de invierno y distintas actividades para todas las edades. Es parte del valor que tiene la comunidad de Tigre contar con la infraestructura necesaria para que cada barrio tenga un lugar de encuentro deportivo”.

Cabe destacar que en cada jornada los participantes cuentan con el acompañamiento de profesores, guardavidas y personal médico, garantizando el desarrollo seguro de las actividades.

Para más información, los vecinos y vecinas pueden comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales: Facebook: DeportesTigre, Instagram: @deporte.tigre y Twitter: DeportesTigre.