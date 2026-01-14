El Municipio de Tigre llevó adelante un taller de apoyo a la crianza

La actividad tuvo lugar en el Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Don Torcuato y estuvo destinado a padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas de 1 mes a 5 años. Se profundizó en la importancia del vínculo afectivo y la alimentación, como así también orientaciones destinadas a rutinas, límites y atenciones integrales.

El Municipio de Tigre realizó el taller “Apoyo a la Crianza” en el CAFyS de Don Torcuato. La actividad tuvo como premisa continuar con el fortalecimiento del cuidado en los primeros años de vida.

Durante el encuentro los profesionales llevaron adelante un espacio de debate y reflexión, donde abordaron temáticas relacionadas a la importancia del vínculo afectivo y la alimentación de los niños y niñas recién nacidos hasta los 5 años de edad.

A su vez, dialogaron sobre rutinas y límites para los más pequeños y brindaron herramientas sobre cuidados integrales de la salud en la primera etapa de vida debido a que -ante una emergencia- es importante el rápido accionar del adulto responsable. El encuentro estuvo destinado a padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas del distrito.

