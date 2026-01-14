La Educación en la Era Digital y el Nuevo Tecno-Orden Mundial.

“Un Desafío para la Ciudad del Aprendizaje”

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

“Los niños dejaron de jugar para consumir y los adultos, de cuidar para mirar pantallas”

En la Era Digital de la Aldea Global, la tecnología ha cambiado la forma en que vivimos, aprendemos y nos relacionamos. Sin embargo, esta revolución tecnológica también ha traído consigo un desafío crucial: ¿cómo podemos asegurarnos de que la tecnología sea una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo, y no un obstáculo para la formación de seres humanos íntegros y responsables?

La Ciudad del Aprendizaje, un concepto promovido por la UNESCO, busca fomentar la educación a lo largo de la vida y el desarrollo sostenible. José C. Paz es Ciudad del Aprendizaje desde el año 2021.

En este contexto, es fundamental reflexionar seriamente sobre el impacto de la tecnología en la educación y la sociedad.

La infancia sin juego empobrece el desarrollo emocional. La adolescencia sin sostén adulto queda expuesta y frágil. La sociedad que reemplaza vínculos por pantallas pierde la escucha, el encuentro y el cuidado. Es urgente reflexionar y actuar sobre este tema, especialmente en la formación docente, las capacitaciones y las jornadas.

La tecnología debe ser una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo, no un fin en sí mismo.

En José C. Paz, de la mano del senador y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje Latam UNESCO se busca promover una educación integral e integradora con mirada humanista que prepare para una ciudadanía global con responsabilidad y respeto por la Casa Común. Es tarea de todos sin excepción especialmente los actores educativos.

¿Qué podemos hacer?:

– Establecer límites y acompañar a los niños y jóvenes en su uso de la tecnología.

– Promover la educación para la vida, no solo para la productividad.

– Fomentar la Ciudad del Aprendizaje como un espacio para la educación a lo largo de la vida.

– Incorporar la formación docente y las capacitaciones en el uso responsable de la tecnología.

– Crear espacios de reflexión y debate sobre el impacto de la tecnología en la educación y la sociedad.

La educación es un derecho humano fundamental. Es hora de usar la tecnología para hacerlo realidad! En José C. Paz, están comprometidos con la educación integral e integradora, y trabajamos para que la tecnología sea una herramienta para el aprendizaje y el desarrollo global de nuestros estudiantes.