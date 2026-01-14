jueves, enero 15, 2026
Deportes Noticias Tigre 

Plazas Activas, la propuesta del Municipio de Tigre en espacios públicos ya tiene sus horarios para el mes de enero

Redacción Periódico Para Todos

El ciclo organizado por el Gobierno local tiene como objetivo fomentar el ejercicio físico en los vecinos y vecinas. Las clases de ritmo y zumba se realizan los días martes y jueves de 18 a 19:30h en diversas plazas.

El programa Plazas Activas del Municipio de Tigre ya tiene sus horarios y lugares para enero. Las clases dictadas por profesores de los polideportivos y abiertas a toda la comunidad se harán en diferentes espacios públicos del distrito.

 

El cronograma con horarios y lugares fijos será el siguiente:

Todos los martes de enero de 18 a 19:30h:

 

-Plaza General Pacheco

Dirección: Córdoba y Santiago del Estero – General Pacheco.

 

-Plaza San Martín

Dirección: Alvear y Belgrano – Benavídez.

 

Todos los jueves en el primer mes del año de 18 a 19:30h:

 

-Plaza El Talar

El Talar.

 

-Plaza Alvear

Dirección: Camacuá y Estrada – Don Torcuato

 

-Av. Intendente Ubieto y Ejército de Los Andes; frente a la estación FFCC Tigre; Tigre centro

 

Durante la actividad, la comunidad puede disfrutar de forma totalmente libre y gratuita, de clases de ritmos y zumba, guiadas y coordinadas por profesores de los polideportivos de la gestión local.

 

Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por Instagram: Deportes.tigre.