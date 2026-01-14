Plazas Activas, la propuesta del Municipio de Tigre en espacios públicos ya tiene sus horarios para el mes de enero
El ciclo organizado por el Gobierno local tiene como objetivo fomentar el ejercicio físico en los vecinos y vecinas. Las clases de ritmo y zumba se realizan los días martes y jueves de 18 a 19:30h en diversas plazas.
El programa Plazas Activas del Municipio de Tigre ya tiene sus horarios y lugares para enero. Las clases dictadas por profesores de los polideportivos y abiertas a toda la comunidad se harán en diferentes espacios públicos del distrito.
El cronograma con horarios y lugares fijos será el siguiente:
Todos los martes de enero de 18 a 19:30h:
-Plaza General Pacheco
Dirección: Córdoba y Santiago del Estero – General Pacheco.
-Plaza San Martín
Dirección: Alvear y Belgrano – Benavídez.
Todos los jueves en el primer mes del año de 18 a 19:30h:
-Plaza El Talar
El Talar.
-Plaza Alvear
Dirección: Camacuá y Estrada – Don Torcuato
-Av. Intendente Ubieto y Ejército de Los Andes; frente a la estación FFCC Tigre; Tigre centro
Durante la actividad, la comunidad puede disfrutar de forma totalmente libre y gratuita, de clases de ritmos y zumba, guiadas y coordinadas por profesores de los polideportivos de la gestión local.
Para más información, comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por Instagram: Deportes.tigre.