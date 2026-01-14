Inteligencia Artificial y empleo IT: los trabajos no desaparecen, cambian

La Inteligencia Artificial ya está transformando el empleo tecnológico: no elimina puestos, redefine roles, acelera la aparición de nuevos perfiles y obliga a empresas y profesionales a reconvertirse para no quedar fuera del mercado.

Mientras el debate sobre la Inteligencia Artificial suele girar en torno a la pérdida de puestos de trabajo, el impacto real ya se está dando en otro nivel: la transformación profunda de los roles IT, de las habilidades que demanda el mercado y de la forma en que las empresas organizan sus equipos. Desde Adecco, especialistas en talento y mercado laboral, analizan cómo la IA está redefiniendo el valor humano en el sector tecnológico.

Del código repetitivo al pensamiento estratégico

En la práctica, la IA no está eliminando puestos IT, sino desplazando las tareas rutinarias y elevando el nivel cognitivo del trabajo. Los desarrolladores, por ejemplo, dejan de concentrarse en la escritura de código repetitivo para asumir un rol más estratégico: diseñan arquitecturas, integran modelos y APIs inteligentes, revisan código generado por IA y resuelven problemas complejos de negocio.

Algo similar ocurre con los perfiles de QA y testing, que evolucionan hacia esquemas de testing automatizado inteligente, validación de modelos y detección de sesgos, así como con los equipos de soporte, infraestructura y DevOps, cada vez más orientados a la observabilidad avanzada, la automatización predictiva y la gestión de incidentes asistida por IA.

“La IA no reemplaza a los perfiles IT, pero sí redefine qué tareas aportan valor. Hoy se espera menos ejecución mecánica y más capacidad de análisis, criterio y toma de decisiones”, señala Martina De Leo, IT Talent Acquisition Specialist de Adecco Argentina.

Nuevos roles, equipos más chicos y una brecha que no se cierra

La adopción real de Inteligencia Artificial está impulsando la aparición de nuevos perfiles híbridos, difíciles de cubrir. Roles como AI Engineer, ML Engineer, Prompt Engineer, AI Product Manager, Data Engineer especializado en IA o especialistas en ética y gobernanza combinan tecnología, negocio y pensamiento crítico, una mezcla que hoy explica la escasez de talento.

Al mismo tiempo, la IA está impactando en la estructura interna de las organizaciones. Las empresas más avanzadas tienden a reducir silos técnicos, acercar IT al negocio, achicar capas intermedias y trabajar con equipos pequeños de alto impacto.

“Vemos organizaciones que invierten en herramientas de IA, pero no rediseñan roles ni procesos. Cuando eso pasa, el resultado suele ser frustración interna y bajo retorno de la inversión”, advierte De Leo.

Reconversión laboral: la clave para no quedar afuera

El principal déficit que enfrenta hoy el mercado no es la falta de profesionales IT, sino la escasez de personas preparadas para trabajar con IA de manera efectiva. La brecha va más allá de lo técnico e incluye pensamiento analítico, comprensión de datos, capacidad de aprendizaje continuo, comunicación entre áreas y criterio para validar resultados generados por sistemas inteligentes.

Frente a este escenario, las organizaciones más maduras están apostando a estrategias de reconversión laboral sostenidas en el tiempo: upskilling para profundizar habilidades actuales, reskilling para reconvertir perfiles existentes y modelos de aprendizaje continuo orientados a casos reales.

“El verdadero riesgo no es la automatización, sino quedarse fuera de la reconversión. En la era de la IA, el diferencial ya no es saber más, sino aprender mejor y más rápido”, concluye De Leo.