Vicente López lanza Casa abierta con más de 300 actividades para disfrutar el verano

Del 12 de enero al 1 de marzo, el Municipio de Vicente López presenta Casa abierta, un ciclo de actividades de verano con 300 propuestas que se desarrollan en más de 20 espacios culturales del partido.

La programación está pensada para todas las edades e integra literatura, música, cine, teatro, artes visuales, diseño, gastronomía, prácticas de bienestar, espectáculos, talleres, encuentros, propuestas al aire libre, y una agenda especial de actividades para las infancias y los más jóvenes.

La literatura, la poesía y la escritura tienen un lugar central en el ciclo. Ludoteca y Cajitas exploradoras de libros, para toda la familia en la Biblioteca municipal. Expediciones literarias guiadas por Andrea Martinolli; el taller de escritura expresiva dictado por Nicolás Hochman y el Ciclo poesía y Música que abre Rafa Ferro junto al maestro Estaban Morgado, son algunas de las propuestas.

La agenda musical abarca distintos géneros y formatos. A lo largo del ciclo se presentan recitales como los de Ana Prada y Rubén Goldín, peñas curadas por Antonio Giry, Lola Funes y Sergio Moreira; milongas con presentaciones en vivo curadas por Lorena Medina junto a Tiempos de memoria, el Centro Asturiano y Cultural Buenos Aires. También conciertos de música clásica y coral, DJ sets y fogones con canciones de amor para el día de los enamorados, con Flor Otero y Germán Tripel.

La programación de Casa abierta incluye una amplia programación de cine, con funciones en salas y al aire libre, y propuestas de distintos géneros y formatos: animación, terror, comedia, documental, cine argentino y cine clásico internacional. Se proyectan títulos de realizadores como Mariano Llinás, John Waters, Hayao Miyazaki, Tod Browning, Stanley Kubrick y Manuel García Ferré, y algunas funciones son programadas por votación de la comunidad.

Un capítulo del ciclo se organiza en torno a prácticas de bienestar e incluye seminario de costura y reciclaje, feria sustentable, taller de compostaje, seminario de yoga, taller de tai chi, entre otros.

Ocho noches especiales de este ciclo, están organizadas por espacios culturales independientes del municipio, Comunidad Espacio, Librería Corre como el viento, Librería Los Galgos, Centro cultural El Faro, Casa Florida, Musaraña, Lima – casa de artes y oficios, Cultural Buenos Aires y Espacio infinito. Incluyen talleres, conversatorios, baile social, recitales acústicos, entre otras propuestas.

Las infancias tienen un apartado especialmente dedicado, con juegos como la Búsqueda del tesoro en Quinta Trabucco, o los talleres sobre colores y formas – Mondrian, Matisse, Malevich -, en Casa de la cultura.

Los más jóvenes tendrán dos puntos centrales de encuentro; el ciclo de música Generación Sub 25, cuatro fechas en el patio de Casa de la cultura que reúne a músicos jóvenes de la zona; y la apertura de la muestra Mientras Habitamos. Miradas sobre lo que nos sostiene, curada por Maco García con obra de Mariano Fernández Zaragoza, Luisa Lerman, Julieta Padilla, Luz Pinedo, Guadalupe Basagoitia, Tadeo Homps

Algunas actividades del programa tienen cupo limitado y requieren reserva o inscripción previa. Las actividades al aire libre se reprograman por lluvia. Las novedades se actualizan en las redes de Vicente López Cultura y los espacios participantes del ciclo.

Podés conocer la agenda completa ingresando al siguiente link: Toda la información está disponible en vicentelopez.gov.ar/verano Facebook e Instagram @vicentelopezcultura