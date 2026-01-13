Por trabajos de Trenes Argentinos, permanece cerrado el paso bajo nivel Primera Junta

Ante el cierre por obras, el Municipio comunica las alternativas para vehículos, mientras dure el corte. Además, despliega agentes de tránsito y cartelería para reforzar la seguridad vial.

El Paso Bajo nivel Primera Junta en San Isidro permanecerá cerrado por obras durante quince días, según lo dispuesto por Trenes Argentinos. Desde la empresa del Estado Nacional que lleva adelante la obra, aclararon que se tratan de refacciones “urgentes y fundamentales” para aumentar los niveles de seguridad y confiabilidad de los usuarios.

En este marco, desde el Municipio de San Isidro se recomiendan las siguientes alternativas para vehículos particulares: el Paso bajo nivel Almirante Brown (para ir y volver del Centro de San Isidro) y el Paso bajo nivel España (para ir y volver del Bajo/Puerto de San Isidro).

Además, hay desvíos para colectivos, para ir a CABA, el 168 recorre Primera Junta, 25 de Mayo, Roque Sáenz Peña, avenida del Libertador. El 60 para el Bajo/Puerto de San Isidro transita por avenida Santa Fe, Roque Sáenz Peña, Av. del Libertador, Primera Junta; mientras que la mano hacía Capital: Primera Junta, 25 de Mayo, Alem, Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Av Santa Fe. Por último, el 437 hacia al Bajo/Puerto recorre Diego Palma, Av. Centenario, Roque Sáenz Peña, Av. del Libertador, Primera Junta; hacia A. Boulogne/Garín: Primera Junta, avenida del Libertador, Ayacucho, avenida Centenario.

Por último, se sumarán agentes de Tránsito para acompañar los desvíos y ambas zonas contarán con cartelería informativa.

Según informó Trenes Argentinos las tareas se desarrollan de manera urgente, con tareas de alta complejidad; algunas se ejecutarán de manera nocturna.