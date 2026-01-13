miércoles, enero 14, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Cultura Noticias 

Marco Antonio Solís destaca con múltiples nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026

Redacción Periódico Para Todos

El legendario cantautor y productor Marco Antonio Solís ha sido nominado en varias de las categorías más relevantes de Premio Lo Nuestro 2026, reafirmando su extraordinaria trayectoria y su permanente vigencia dentro de la música latina.

Entre las nominaciones obtenidas se destacan:

• La Mezcla Perfecta del Año: “Coleccionando Heridas” — Karol G & Marco Antonio Solís

• Tour del Año: “Más Cerca de Ti Tour” — Marco Antonio Solís

• Artista Pop Masculino del Año: Marco Antonio Solís

 

Estas nominaciones reflejan no solo su versatilidad artística, sino también su capacidad de evolución y consistencia creativa, consolidándolo como una de las figuras más influyentes y respetadas de la industria musical.

La votación de Premio Lo Nuestro 2026 se encuentra abierta al público a través del sitio web oficial del certamen y requiere registro previo con un correo electrónico.

 

(*)  Más información y votaciones: https://www.premiolonuestro.com/vota

 

 

 