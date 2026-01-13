Marco Antonio Solís destaca con múltiples nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026
El legendario cantautor y productor Marco Antonio Solís ha sido nominado en varias de las categorías más relevantes de Premio Lo Nuestro 2026, reafirmando su extraordinaria trayectoria y su permanente vigencia dentro de la música latina.
Entre las nominaciones obtenidas se destacan:
• La Mezcla Perfecta del Año: “Coleccionando Heridas” — Karol G & Marco Antonio Solís
• Tour del Año: “Más Cerca de Ti Tour” — Marco Antonio Solís
• Artista Pop Masculino del Año: Marco Antonio Solís
Estas nominaciones reflejan no solo su versatilidad artística, sino también su capacidad de evolución y consistencia creativa, consolidándolo como una de las figuras más influyentes y respetadas de la industria musical.
La votación de Premio Lo Nuestro 2026 se encuentra abierta al público a través del sitio web oficial del certamen y requiere registro previo con un correo electrónico.
(*) Más información y votaciones: https://www.premiolonuestro.com/vota