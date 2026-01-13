Se superaron los 10 millones de kg de reciclables recolectados por el Municipio de Tigre

En el inicio de este 2026, la gestión local logró alcanzar la cifra mediante el programa Reciclá. La propuesta busca que la comunidad tome conciencia de cuidar el ambiente y la separación en origen.

El programa Reciclá del Municipio de Tigre superó los 10 millones de kg de materiales recolectados en el distrito gracias al compromiso de la comunidad. La propuesta, creada en 2019 por el intendente Julio Zamora, alcanzó la cifra de 10.112.217 kg en el comienzo de este 2026.

La gestión local promueve la separación en origen de residuos y el cuidado del ambiente. Reciclá consiste de un servicio de recolección domiciliaria, más de 100 ecopuntos con sus campañas y talleres en instituciones educativas.

Los residuos acopiados en los contenedores son recolectados por camiones verdes municipales y llevados a la Cooperativa Creando Conciencia, en la localidad de Benavídez, donde son clasificados manualmente para su tratamiento.

Los “Días Verdes”, donde se recolecta por los domicilios de cada localidad, son los siguientes:



-Lunes: Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján y Villa La Ñata

-Martes: Ricardo Rojas

-Miércoles: General Pacheco, El Talar y el barrio La Paloma.

-Jueves: Benavídez y Nuevo Delta.

-Viernes: Don Torcuato.

Los vecinos y vecinas pueden dejar debajo del cesto de basura los reciclables limpios y secos la noche anterior al Día Verde con un cartel que diga “Reciclables”. Los ecopuntos se encuentran en plazas y dependencias municipales distribuidos estratégicamente. Los componen dos contenedores campana, uno verde para papel y cartón, y otro azul para plásticos y latas. Pueden ubicarse en el siguiente mapa CLICK AQUÍ.

El Municipio es el primero en certificar la cantidad de reciclables que recolecta, desde un documento presentado ante OPDS de la Provincia de Buenos Aires, que le da una mayor transparencia al programa.

La iniciativa cuenta con promotores ambientales que difunden a vecinos y vecinas a través de la dinámica del “puerta a puerta” y capacitan a vecinos e instituciones educativas en separación en origen, economía circular, reducción y reutilización de materiales.

Para más información, contactarse a [email protected]; o vía Facebook, Instagram o Twitter a @reciclatigre. Las instituciones educativas que quieran capacitaciones para los estudiantes contactarse a través de [email protected].