El sistema de seguridad pública local se posiciona como referente en la Provincia 

A través de una fuerte inversión en la Secretaría de Protección Ciudadana, el Centro de Operaciones Tigre (COT) del Municipio de Tigre registró importantes indicadores en el periodo 2025. La tasa de homicidios -en ocasión de robo- llegó al 0%; las cámaras de vigilancia instaladas en el territorio son más de 2.300 y, entre otras cosas, más de 150.000 vecinos utilizan el sistema Alerta Tigre Global.

La seguridad en el Municipio de Tigre continúa siendo uno de los ejes fundamentales en la gestión del intendente Julio Zamora y referente en la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, durante el 2025 los indicadores de delito volvieron a reducirse y esto responde a la fuerte inversión en tecnología realizada por el Gobierno distrital en el COT.

En el último año, la tasa de homicidios en ocasión de robo disminuyó al 0%. A su vez, la Secretaría de Protección Ciudadana registró una disminución en hechos delictivos dentro de la ciudad incluyendo robos, hurtos y entraderas.

En cuanto a monitoreo, el Municipio alcanzó la instalación de más de 2.300 cámaras de seguridad que están distribuidas estratégicamente en diferentes puntos del territorio y tienen conexión directa con el Centro de Operaciones Tigre: esto permite un rápido accionar ante cualquier episodio que altere el orden. También, se incorporaron nuevos móviles policiales para ampliar el patrullaje preventivo en las diferentes zonas.

Por otro lado, el sistema Alerta Tigre Global ya está registrado en más de 150.000 dispositivos móviles de vecinos y vecinas. Se trata de una multiplataforma, mediante la cual la comunidad da aviso a los agentes de cualquier hecho delictivo o de emergencia.

En cuanto a innovación tecnológica, el Municipio de Tigre presentó 2 narcotest, 2 drones autónomos y 20 bodycams, todos elementos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana. A su vez, cuenta con el flamante CyberCOT que se dedica a resolver delitos informáticos y capacita a la ciudadanía para evitar estafas: los talleres alcanzaron a más de 10.000 personas.

Por último, a través del Laboratorio de Imágenes Criminológicas (LAIC) los agentes resolvieron un 70% de los hechos judiciales que presentó la fiscalía, aportando pruebas claras e irrefutables sobres diferentes eventos delictivos.