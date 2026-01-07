Marinucci lanzó el Modo Verano Seguro en las playas bonaerenses

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, lanzó en Pinamar la iniciativa Modo Verano Seguro, una propuesta con espacios lúdico e interactivos y con eje en la educación vial y la concientización. El espacio educativo recorrerá distintos puntos de la Costa Atlántica durante la temporada estival. El próximo destino.

Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y profundizar un cambio cultural que permita salvar vidas, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, puso en marcha el dispositivo itinerante de seguridad y educación vial “Modo Verano Seguro”, pensado especialmente para las familias que veranean en la provincia. La primera experiencia fue en Pinamar, durante el primer el fin de semana del año. En tanto, desde este viernes estará presente en Miramar, en la Avenida 26 entre calle 21 y 23.

“Creemos que la seguridad vial también se construye con educación. Estos espacios en las playas permiten que las familias se acerquen, aprendan y reflexionen sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, porque el cambio cultural empieza desde la infancia”, sostuvo Marinucci.

Asimismo, el titular de la cartera de Transporte amplió: “Durante el verano reforzamos los controles en rutas y accesos, pero también apostamos a la concientización. Queremos que cada persona que visita la Costa Atlántica se lleve un mensaje claro: cuidarnos en la calle y en la ruta es una responsabilidad de todos”.

La iniciativa ya fue lanzada en Pinamar y continuará este viernes en la ciudad de Miramar, donde se instalará un espacio especialmente pensado para que niñas, niños y sus familias puedan aprender de manera didáctica las normas de tránsito y todo lo relacionado con la seguridad vial.

La propuesta contempla la instalación de espacios lúdicos e interactivos en playas, paseos y sectores turísticos. A través de trivias, simuladores virtuales de manejo y juegos destinados a niñas y niños, se busca generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar conductas responsables tanto al volante como en la vía pública.

Por caso, en Pinamar, las personas que se acercaron al espacio destacaron la propuesta y valoraron la importancia de abordar la seguridad vial desde una mirada lúdica y educativa. “Está buenísimo que los chicos aprendan jugando, así entienden mejor las normas y después las incorporan naturalmente”, señaló una madre que participó de las actividades junto a su familia.

En la misma línea, otro de los asistentes remarcó que “muchas veces los adultos damos por sabidas las reglas de tránsito, pero estos espacios ayudan a recordarlas y a tomarlas con más conciencia”. Así, las familias coincidieron en que estas iniciativas facilitan la comprensión de las normas, promueven el diálogo en el hogar y refuerzan la importancia de cuidarse entre todos en la calle y en la ruta.

Cabe mencionar que este tipo de acciones se complementan con los operativos de control y fiscalización que se desarrollan en rutas y accesos, y apuntan a reforzar la prevención desde una mirada educativa. La iniciativa se enmarca en una política integral que combina controles, concientización y presencia territorial del Estado durante toda la temporada estival.