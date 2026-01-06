Con un gran éxito y amplia convocatoria, comenzó la edición 2026 de la Colonia de Verano del Municipio de Tigre

La iniciativa tendrá lugar hasta el 13 de febrero en todos los polideportivos ubicados a lo largo y ancho del distrito. El intendente Julio Zamora recorrió el centro deportivo Güemes de Benavídez y supervisó el óptimo funcionamiento de la propuesta y las tareas de infraestructura que se ejecutan en el predio.

El intendente Julio Zamora monitoreó el desarrollo de la Colonia de Verano 2026 que se lleva adelante en el Polideportivo Güemes de Benavídez. La propuesta se extenderá en todos los centros deportivos del territorio tigrense hasta el 13 de febrero.

“Estuvimos supervisando trabajos que estamos realizando en el espacio ya que continuamos renovando los polideportivos para que los vecinos sientan la presencia del Municipio. Son 19 centros a disposición de la comunidad y de los padres y madres que nos dan la confianza de cuidar a sus hijos”, señaló el jefe distrital.

Y cerró: “Las actividades en verano son muy importantes para aquellos chicos que no pueden irse de vacaciones o no tienen el momento para divertirse con amigos: esto también permite tener una juventud sana”.

En este espacio deportivo participan de la colonia centenares de vecinos y vecinas, quienes disfrutan de actividades deportivas y lúdicas guiadas por profesores del predio. También, se utiliza el microestadio Ciudad de Benavídez, donde se llevan adelante diferentes propuestas para todas las edades. En el desarrollo de la actividad se hicieron presentes los Reyes Magos para tomarse fotos con los pequeños y entregar obsequios.

Por otro lado, el jefe comunal recorrió el polideportivo donde el Municipio ejecuta trabajos de infraestructura: finalizó la remodelación integral del ingreso al espacio, y a su vez, se realiza el mantenimiento del Salón de Usos Múltiples (SUM) y proyecta la implementación de pasto sintético en las diferentes canchas.