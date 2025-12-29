Recomendaciones para cuidarse ante las altas temperaturas

Ante la ola de calor pronosticada para los próximos días por el Servicio Meteorológico Nacional, el Municipio de Vicente López comparte una serie de recomendaciones para la población en general destinadas a cuidar la salud y prevenir posibles golpes de calor.

En primer lugar, se aconseja evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, período en el que se registran los niveles más altos de radiación ultravioleta. Asimismo, es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo al menos dos litros de agua por día, aun sin sentir sed, y utilizar ropa liviana, holgada y de colores claros.

También se recomienda el uso de protector solar con un factor de protección 30 o superior, aplicándolo nuevamente cada dos horas, y reducir la actividad física. En caso de realizar ejercicio, hacerlo preferentemente a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor calor.

Otro punto importante es mantener los ambientes frescos y ventilados, cerrar persianas durante el día para reducir el calor y optar por comidas livianas, como frutas y verduras. Además, se recuerda no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados, aunque sea por períodos breves.

Se solicita prestar especial atención a bebés, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

Ante la presencia de síntomas compatibles con un golpe de calor, como temperatura corporal superior a 39°C, náuseas o vómitos, mareos, desmayos, sed intensa, piel muy seca o sudoración excesiva, dolor de cabeza o dolor abdominal, es fundamental buscar asistencia médica de inmediato.

Frente a cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el SAME al 107.