El Municipio organizó un campamento para niños y niñas de distintos polideportivos

En Rincón de Milberg, el Gobierno comunal realizó la actividad para más de un centenar de jóvenes del 2do y 3er nivel de los distintos centros deportivos locales. Durante su estadía, los presentes disfrutaron de juegos, fogones y actividades al aire libre.

El Municipio de Tigre llevó adelante un campamento para chicos y chicas que concurren a los establecimientos deportivos locales en el Polideportivo de la Tercera Edad. El objetivo fue poder generar vínculos entre los jóvenes a través de actividades al aire libre.

La actividad comenzó en horas de la mañana en la localidad de Rincón de Milberg. Más de un centenar de jóvenes de 2do y 3er nivel pudieron participar de distintas actividades al aire libre como el armado de carpas, fogones supervisado por profesores de los Polideportivos.

Para más información, contactar al área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre e Instagram: @deporte.tigre