Una multitud de familias disfrutó de los cierres de actividades 2025 de los polideportivos Mariano Moreno, Rincón y Sarmiento

El intendente de Tigre asistió al desarrollo de las jornadas en los centros deportivos ubicados en Troncos del Talar, Rincón de Milberg y Tigre norte. “Son miles de vecinos los que participan activamente en los centros deportivos; esto habla de una política pública sólida construida a lo largo de los años”, afirmó Zamora.

En Troncos del Talar, Tigre norte y Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora, acompañado de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de los cierres anuales de actividades de campo 2025 en los polideportivos Mariano Moreno, Sarmiento y Rincón. En cada establecimiento, los protagonistas desarrollaron números musicales y diversas muestras de lo aprendido durante todo el año.

“Siento mucha alegría de haber podido venir nuevamente a la muestra anual de más polideportivos del distrito, con una labor inmensa de los profesores que le ponen mucha garra y empatía. Son miles y miles de vecinos los que participan activamente de las actividades de los 19 centros deportivos de Tigre. Esto habla de una política construida a lo largo del tiempo y que debe continuar”, enfatizó Zamora.

En sus palabras, además, el jefe comunal se refirió a la inauguración del Polideportivo N°19 “Bocha” Marrero de General Pacheco: “Es un logro de toda la comunidad con una pileta espectacular que la vamos a replicar en todos los centros deportivos del Municipio para los vecinos puedan disfrutar de las mejores prestaciones”.

En cada polideportivo, el intendente disfrutó, junto a centenares de familias, de muestras coreográficas y deportivas por parte de las y los alumnos de todas las edades. Por otra parte – en el centro deportivo Rincón – se realizó un descubrimiento de placa y un canto de feliz cumpleaños alusivo a los 15 años del establecimiento municipal.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, asistió al cierre y dijo: “Vivimos una jornada espectacular junto a la comunidad que a diario viene a los polideportivos. Tenemos un abanico enorme de propuestas para que todas y todos sean parte. Contamos con un intendente que destina parte del presupuesto municipal al deporte, a la recreación y al apoyo a los clubes de barrio para que más niños tengan espacios de referencia positiva”.

Por último, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, dijo: “Realizamos el cierre con muchas familias presentes, donde los vecinos y vecinas que asisten a los polideportivos hicieron una demostración final. Tenemos 19 centros deportivos para que toda la comunidad pueda disfrutar de hacer deportes. Es un orgullo y una responsabilidad que nos da placer llevar adelante”.