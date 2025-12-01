Empieza la inscripción online de las Colonias de Verano 2026 de San Fernando
Con un calendario de 3 fechas según las sedes y por edades, empezó la inscripción digital en la web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 o presencial en los Polideportivos municipales. Pueden anotarse chicas, chicos y jóvenes de 3 a 17 años, personas mayores de 60 y personas con discapacidad. San Fernando tendrá la mejor temporada de piletas y actividades del 2 de enero al 13 de febrero.
El Municipio de San Fernando empezará la inscripción a las Colonias de Verano 2025 de forma digital ingresando a la web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 o presencial acercándose a los Polideportivos municipales. El proceso tiene 3 fechas como punto de partida según cada sede y las edades correspondientes:
► DESDE EL LUNES 1/12:
Polis N°1, 2 y 3 (niños y jóvenes 3 a 17 años)
Personas con Discapacidad (sólo presencial en el Poli N°8, de lunes a jueves)
► DESDE EL MIÉRCOLES 3/12:
Polis N°5 y N°6 (niños y jóvenes 3 a 17 años)
Poli N°4 (Personas Mayores de 60 años)
► DESDE EL VIERNES 5/12:
Polis N°7, 8 y 9 (niños y jóvenes 3 a 17 años)
Las Colonias funcionarán del 2 de enero al 13 de febrero inclusive con la mejor temporada de piletas y actividades al aire libre.
¿Cuáles son los requisitos?
Es indispensable contar con domicilio en San Fernando en su DNI. En el caso de los niños y niñas, no deben usar pañales.
¿Qué ocurre al finalizar la inscripción online?
Tras insertar los datos en el formulario que encontrará al pie de la página web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 contará con 5 días hábiles para presentarse en el Polideportivo seleccionado con el DNI original y abonar la colonia correspondiente para validar la inscripción.
¿Cómo es la inscripción de la Colonia de Verano para Personas Mayores?
Inscripción online o de forma presencial a través del Nuevo Polideportivo N°4 (Miguel Cané y Paraná) y las actividades se desarrollan en el Poli N°3. Consultas por teléfono: 1132754480 (de 8 a 17h).
¿Cómo es la inscripción de la Colonia para Personas con Discapacidad?
Las actividades se desarrollan en el Polideportivo N°3 (9 de Julio y el Río). Consultar por grupos según corresponda.
Inscripción presencial sólo en el Poli N°8 (French 1500) de lunes a jueves de 10 a 15h y de 17 a 19h. Presentar DNI (de los inscriptos y del adulto responsable) que acredite domicilio en San Fernando y el Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD).
Consultas por mail: [email protected] Tel y WhatsApp: 1136975386
Para cualquier otra consulta, dirigirse a:
Polideportivo N°1
Dirección: French 2650
Teléfono: 4580-5684
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo1sanfer
Polideportivo N°2
Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón
Teléfono: 4575-3443
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo_2
Polideportivo N°3
Dirección: 9 de Julio y Rio Lujan
Teléfono: 4744- 5214
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo3
Polideportivo N°4 (Personas Mayores)
Dirección: Miguel Cané y Paraná, Virreyes
Tel: 1132754480
Mail: [email protected]
Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio
Polideportivo N°5
Dirección: Guatemala 3059
Teléfono: 4519-9316
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo5
Polideportivo N°6
Dirección: Avellaneda 4848
Teléfono: 4519-9380
Mail: [email protected]
Instagram: @Poli6sanfer
Polideportivo N°7
Dirección: Int. Arnoldi y Alvear
Teléfono: 4506-3698
Mail: [email protected]
Instagram: @poli_7_sanfer
Polideportivo N°8
Dirección: French y Chacabuco
Teléfono: 4589-9673
Mail: [email protected]
Instagram: @polideportivo8
Polideportivo N°9
Dirección: Serrano y Ruta 202
Teléfono: 5245-6261
Email para turnos: [email protected]
Instagram: @polideportivo9