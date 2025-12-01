Empieza la inscripción online de las Colonias de Verano 2026 de San Fernando

Con un calendario de 3 fechas según las sedes y por edades, empezó la inscripción digital en la web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 o presencial en los Polideportivos municipales. Pueden anotarse chicas, chicos y jóvenes de 3 a 17 años, personas mayores de 60 y personas con discapacidad. San Fernando tendrá la mejor temporada de piletas y actividades del 2 de enero al 13 de febrero.

El Municipio de San Fernando empezará la inscripción a las Colonias de Verano 2025 de forma digital ingresando a la web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 o presencial acercándose a los Polideportivos municipales. El proceso tiene 3 fechas como punto de partida según cada sede y las edades correspondientes:

► DESDE EL LUNES 1/12:

Polis N°1, 2 y 3 (niños y jóvenes 3 a 17 años)

Personas con Discapacidad (sólo presencial en el Poli N°8, de lunes a jueves)

► DESDE EL MIÉRCOLES 3/12:

Polis N°5 y N°6 (niños y jóvenes 3 a 17 años)

Poli N°4 (Personas Mayores de 60 años)

► DESDE EL VIERNES 5/12:

Polis N°7, 8 y 9 (niños y jóvenes 3 a 17 años)

Las Colonias funcionarán del 2 de enero al 13 de febrero inclusive con la mejor temporada de piletas y actividades al aire libre.

¿Cuáles son los requisitos?

Es indispensable contar con domicilio en San Fernando en su DNI. En el caso de los niños y niñas, no deben usar pañales.

¿Qué ocurre al finalizar la inscripción online?

Tras insertar los datos en el formulario que encontrará al pie de la página web www.sanfernando.gob.ar/colonias2026 contará con 5 días hábiles para presentarse en el Polideportivo seleccionado con el DNI original y abonar la colonia correspondiente para validar la inscripción.

¿Cómo es la inscripción de la Colonia de Verano para Personas Mayores ?

Inscripción online o de forma presencial a través del Nuevo Polideportivo N°4 (Miguel Cané y Paraná) y las actividades se desarrollan en el Poli N°3. Consultas por teléfono: 1132754480 (de 8 a 17h).

¿Cómo es la inscripción de la Colonia para Personas con Discapacidad?

Las actividades se desarrollan en el Polideportivo N°3 (9 de Julio y el Río). Consultar por grupos según corresponda.

Inscripción presencial sólo en el Poli N°8 (French 1500) de lunes a jueves de 10 a 15h y de 17 a 19h. Presentar DNI (de los inscriptos y del adulto responsable) que acredite domicilio en San Fernando y el Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD).

Consultas por mail: [email protected] Tel y WhatsApp: 1136975386

Para cualquier otra consulta, dirigirse a:

Polideportivo N°1

Dirección: French 2650

Teléfono: 4580-5684

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo1sanfer

Polideportivo N°2

Dirección: Ruta 202 y Pueyrredón

Teléfono: 4575-3443

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo_2

Polideportivo N°3

Dirección: 9 de Julio y Rio Lujan

Teléfono: 4744- 5214

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo3

Polideportivo N°4 (Personas Mayores)

Dirección: Miguel Cané y Paraná, Virreyes

Tel: 1132754480

Mail: [email protected]

Instagram: @adultosmayoressanfdomunicipio

Polideportivo N°5

Dirección: Guatemala 3059

Teléfono: 4519-9316

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo5

Polideportivo N°6

Dirección: Avellaneda 4848

Teléfono: 4519-9380

Mail: [email protected]

Instagram: @Poli6sanfer

Polideportivo N°7

Dirección: Int. Arnoldi y Alvear

Teléfono: 4506-3698

Mail: [email protected]

Instagram: @poli_7_sanfer

Polideportivo N°8

Dirección: French y Chacabuco

Teléfono: 4589-9673

Mail: [email protected]

Instagram: @polideportivo8

Polideportivo N°9

Dirección: Serrano y Ruta 202

Teléfono: 5245-6261

Email para turnos: [email protected]

Instagram: @polideportivo9