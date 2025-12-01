“Exigimos más inversión en Seguridad”

Así lo expresó el Frente Renovador de San Isidro en la previa del debate por el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

En la previa del debate por el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva, el Frente Renovador de San Isidro anticipó su rechazo a cualquier intento de ajuste que recaiga sobre las necesidades de la ciudadanía y con aumentos por encima de la inflación.

“Con la innumerable cantidad de hechos delictivos que se suceden a diario, es inadmisible que el Presupuesto no contemple un aumento real en el área de Seguridad. Necesitamos una política concreta abocada a la protección ciudadana y prevención del delito. Por eso proponemos incrementar en un 3% la inversión directa en prevención, patrullaje y tecnología”, explicaron desde el bloque.

Para el Frente Renovador, el Ejecutivo municipal continúa priorizando el gasto político. “El ajuste no lo tienen que pagar los vecinos”, afirmaron desde el espacio.

En paralelo, cuestionaron de la Ordenanza Fiscal e Impositiva presentada por el oficialismo y aseguraron que “como cada año, nos vamos a oponer a los aumentos de tasas por encima de la inflación. Quieren imponer un 8% extra por arriba del índice inflacionario cuando ni siquiera garantizan seguridad en los barrios”.

Además, el Frente Renovador anunció que impulsará medidas de control y transparencia sobre áreas sensibles del presupuesto y que investigarán “los contratos tercerizados vinculados a la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), porque no aparecen detallados con claridad y es indispensable saber cómo y en qué se están usando los recursos públicos”.

Finalmente, el bloque reafirmó que su posición será firme y coherente con la demanda social más urgente del distrito que es la seguridad.

De la reunión y análisis participaron el diputado Nacional electo Sebastián Galmarini, el presidente del bloque Frente Renovador en el Concejo Deliberante local el Federico Meca, la edil Estefanía Rivadulla y el concejal electo Diego Montivero.