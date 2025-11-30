Resumen de noticias de Tigre

Noticias del distrito de Tigre, comuna cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Julio Zamora recibió a estudiantes de la Escuela Técnica N°4 de Don Torcuato que participaron del “Proyecto Desafío ECO 2025” de la Fundación YPF

“Es un orgullo de la comunidad de Tigre saber que estos alumnos y alumnas dieron lo mejor de sí para conseguir este importante premio en la competencia. Consideramos elemental seguir apostando a la educación pública para que puedan tener oficios y poder desarrollarse como personas de bien en la vida”, señaló el jefe comunal.

El “Proyecto Desafío ECO 2025” es una competencia nacional en la que equipos de escuelas técnicas secundarias de todo el país construyen sus propios prototipos eléctricos a partir de un kit estándar. Durante las pruebas, se evalúan aspectos como el diseño, la eficiencia y la velocidad de los vehículos. La iniciativa no solo busca fomentar la educación práctica, sino también el trabajo en equipo y el desarrollo de tecnologías sostenibles.

Los estudiantes tigrenses alcanzaron el 3er puesto de la carrera “Endurace”, conocida como la competencia más larga del desafío, con su vehículo desarrollado junto a Volkswagen con un banco de baterías de 12 volts, un motor trifásico y una estructura de fibra de vidrio. A su vez, el auto se posicionó entre los 7 mejores de un total de 130.

Al respecto, Tomás Flores, estudiante que se desempeñó como jefe de equipo, dijo: “Estamos muy felices porque es un orgullo para nosotros que nos reciba el intendente después de todo el esfuerzo que hemos hecho”. Por su parte, Adrián Ponce, sostuvo: “No podemos creer lo que pudimos conseguir; pero sin dudas que este es el esfuerzo de todo lo que va a venir más adelante”.

(*) El Municipio de Tigre organizó una Maratón Acuática para los vecinos de la Tercera Edad

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal acompañaron a los adultos mayores en la actividad que se realizó en el Polideportivo Manuel Belgrano de la localidad de El Talar. Se trata de un encuentro que tiene como finalidad continuar con el desarrollo comunitario.

En la localidad de El Talar, el Municipio de Tigre realizó una nueva edición de la Maratón Acuática que se lleva adelante en diferentes centros deportivos del Gobierno local. Participaron de la actividad una gran cantidad de adultos mayores que asisten al espacio.

El encuentro se llevó adelante en el Polideportivo Manuel Belgrano, donde los concurrentes disfrutaron del encuentro deportivo guiado por profesores municipales.

Luego de la actividad física, la comunidad disfrutó de una merienda con el objetivo de fomentar los lazos entre los vecinos y vecinas de la tercera edad.

Para más información comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o Instagram: @deporte.tigre

(*) El Municipio llevó adelante la 8va jornada científica de Atención Primaria de Salud (APS) en el Centro Universitario Tigre

La actividad -declarada de Interés Municipal- convocó a equipos de los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS), profesionales de la red ampliada y asistentes del Primer Nivel de Atención (PNA). El intendente Julio Zamora estuvo presente y escuchó las propuestas junto a autoridades del área y equipos de salud.

Este año, la propuesta se desarrolló bajo el eje “Comunicación en Salud desde la APS”, profundizando la importancia de transmitir, dialogar y construir estrategias de cuidado desde y con la comunidad.

Las jornadas tuvieron como objetivo propiciar un espacio académico donde los equipos pudieran intercambiar y reflexionar de forma científica y sistematizada sobre sus intervenciones, los marcos teóricos que las sustentan y la construcción de conocimiento en el territorio. Además, se desarrolló en dos jornadas consecutivas, lo que permitió ampliar el intercambio y la participación de los diferentes equipos del distrito.

La iniciativa incluyó mesas de expertos con referentes de amplia trayectoria en el campo sanitario, espacios de exposición, talleres, mesas de diálogo y actividades orientadas a promover un enfoque integral del cuidado, la mejora continua del sistema y el trabajo articulado entre áreas.

(*) Con el objetivo de fomentar el desarrollo comunitario, Julio Zamora firmó un convenio con la Fundación Playspace y la Asociación Civil “Haciendo Punta

En el Palacio Municipal, el intendente Julio Zamora firmó un convenio con la Fundación Playspace y la Asociación Civil “Haciendo Punta”. El proyecto tiene por objetivo continuar con el desarrollo comunitario de los vecinos y vecinas del barrio Almirante Brown.

Durante el encuentro, el jefe distrital destacó la importancia del convenio el cual contribuye a la integración social mediante el ámbito profesional y laboral y agregó: “Nos interiorizamos en la realidad del barrio y sus necesidades. Creemos mucho en el futuro de estos territorios y de la comunidad”.

Con base en Rotterdam, Países Bajos, se creó en 2007 la Fundación Playspace, una organización cuyo objetivo principal es mejorar la vida para la población que vive en territorios de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el desarrollador urbano, Tino Lutteral, destacó: “Firmamos un convenio acorde al proyecto que tiene por objetivo fomentar el crecimiento profesional para la comunidad de Almirante Brown, más precisamente el barrio Garrote. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos con un fortalecimiento profesional en un contexto muy vulnerable”.

(*) El Municipio de Tigre acompañó la muestra anual “ExpoTécnica 2025” en la Escuela Técnica N°5

El Municipio de Tigre estuvo presente en la muestra anual “ExpoTécnica 2025” de la Escuela Técnica N° 5. Fue en el marco del Día de la Educación Técnica, donde los estudiantes compartieron los saberes y capacidades aprendidos en el año.

“Es un orgullo poder contemplar de primera mano el esfuerzo y el compromiso que tienen los estudiantes, que se ve reflejado en esta maravillosa exposición. La comunidad educativa cuenta con un Municipio y un intendente como Julio Zamora que pondera en el centro de sus políticas públicas a la educación”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Como cada año, la escuela abrió las puertas a la comunidad donde los alumnos de las orientaciones Electrónica, Maestro Mayor de Obra y Electromecánica presentaron circuitos electrónicos, planos, maquetas de instalaciones, entre otros proyectos.

Para más información comunicarse a través de las redes sociales, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.

(*) Con ritmo, color y un gran vestuario, la Copa Tigre Urbano hizo vibrar a los vecinos en Don Torcuato

En el microestadio “Cdor. Ricardo Ubieto” de Don Torcuato, el Municipio llevó adelante una nueva edición de la Copa Tigre Urbano. El encuentro contó con la presencia de decenas de familias que disfrutaron una tarde a puro baile y entretenimiento.

Es para destacar que la actividad cuenta con más de 400 inscriptos mediante la participación de 18 instituciones de danza de la ciudad. En esta oportunidad, se realizó la segunda etapa de la competencia.

La final está prevista para el sábado 29 de noviembre en el mismo microestadio, donde participaran las ganadores de la primera y segunda instancia, respectivamente.

Para más información, consulta las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) La Gran Milonga en Tigre centro: el Municipio preparó la pista de baile y música para el disfrute de la comunidad

El Municipio de Tigre organizó la Gran Milonga, una actividad libre y gratuita destinada a la comunidad que busca disfrutar del baile y la música. La propuesta cultural se desarrolló durante la noche en el salón de cuartel de los Bomberos Voluntarios del centro de la ciudad.

En la jornada tuvo lugar la muestra de fin de año de alumnos y alumnas de los talleres de tango y ballet del Municipio. Además, se presentó la orquesta “Bien Porteña” y el Dj Luis Rodríguez.

La concejala Marilina Silva acompañó la jornada, destacó el impulso que la gestión municipal brinda con estas propuestas y señaló: “Seguimos llevando adelante actividades para que los vecinos tengan un espacio donde poder pasar un buen momento. Estas son iniciativas que se desarrollan gracias al compromiso que el intendente Julio Zamora tiene por la cultura”.

Para más información, consultar en las redes sociales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) Conocé los 5 nuevos trámites disponibles en la web de Habilitaciones Comerciales del Municipio de Tigre

El Municipio incorporó nuevos trámites a la plataforma de Habilitaciones Comerciales: renovaciones, transferencias de fondo de comercio, bajas de rubro, carga de documentación para expedientes en curso y la gestión de la licencia REBA. Todo puede realizarse de manera online, garantizando mayor comodidad y rapidez en cada caso.

Para iniciar cualquier trámite, el primer paso es registrarse en la plataforma con sus datos personales, los cuales se validan automáticamente a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Una vez dentro del sistema, el usuario encontrará una botonera con todas las opciones disponibles.

Al seleccionar un trámite, se visualizarán los requisitos necesarios para comenzarlo. Si la persona cuenta con la documentación correspondiente, podrá avanzar completando el formulario online. Cada gestión tiene su circuito administrativo específico y, una vez enviada la información, el equipo de Habilitaciones analizará la presentación y enviará una respuesta al correo electrónico registrado.

La web de Habilitaciones Comerciales fue lanzada este año con su primer trámite, la Habilitación Inmediata, que permite iniciar la apertura de locales de hasta 200 m2 de manera sencilla y totalmente online. Una vez cargada y verificada la documentación, y realizado el pago correspondiente, el comerciante recibe por correo o por Whatsapp una Credencial de Habilitación Digital, un documento electrónico con código QR que permite validar su autenticidad y acceder a los datos del titular y del comercio.

Para ingresar a la plataforma y realizar estos trámites, los interesados pueden acceder al portal desde habilitaciones.tigre.gob.ar.

(*) En el mes de la tradición, vecinos y vecinas de Tigre disfrutaron de un nuevo encuentro del ciclo municipal “La Nocturna Peña”

El Municipio de Tigre organizó una nueva edición del programa “La Nocturna Peña” en el salón del cuartel de los Bomberos Voluntarios de la ciudad. Vecinos y vecinas disfrutaron de la propuesta itinerante que busca promover la cultura en diferentes puntos del distrito.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó de la actividad y dijo: “Es una alegría ver a tantos vecinos pasarla bien con este ciclo que ya es un clásico en el Municipio de Tigre. El impulso de nuestro intendente Julio Zamora es fundamental para llevar propuestas de estas características a los barrios”.

El evento – que contó además con la presencia de la concejala Marilina Silva – fue libre y gratuito y permitió que los presentes apreciaran el espectáculo de los artistas Néstor Arias, Fernanda Mores, Sayani Folk, Sangre Nueva y el Ballet “Querencia Gaucha”.

Para más información sobre los programas culturales del Municipio de Tigre, consulte en las redes sociales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) El Municipio de Tigre organizó una jornada recreativa para adultos mayores

El Municipio de Tigre llevó adelante el cierre del año con adultos mayores que participan del programa ActivaMente y ReCreo. La actividad se realizó en el Club Ecosol de Rincón de Milberg, donde estuvieron presentes autoridades locales acompañando la jornada recreativa.

“Estoy muy contenta de haber compartido un momento junto a los adultos mayores del distrito. La política de nuestro intendente Zamora es acompañarlos y brindarles espacios donde puedan desarrollarse plenamente”, destacó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

ActivaMente es un programa de estimulación cognitiva para personas mayores que se ofrece en el Refugio municipal de Tigre centro, el Centro de Jubilados “Los Luchadores” de Ricardo Rojas y el Centro de Jubilados “Amigos del Talar”. Por otra parte, la iniciativa ReCreo es un espacio de encuentro y recreación que se lleva a cabo en el Centro de Integración Social (CIS) de Palito y Garrote, donde los vecinos y vecinas intercambian experiencias e historias sobre la ciudad.

Bajo el lema “El derecho a disfrutar es celebrar la vida”, vecinos y vecinas participaron de juegos y talleres. Además, se celebró la culminación de actividad en el 2025 y se informó sobre las propuestas de la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio.

(*) Imprudencia al volante generó un fuerte siniestro vial en Tigre centro: todo quedó registrado por las cámaras del COT

Las cámaras del COT registraron un impactante choque entre dos vehículos: ocurrió en Tigre centro luego de la maniobra indebida de uno de los rodados involucrados. Los vecinos no presentaron heridas de consideración.

El siniestro sucedió en horas del mediodía, cuando la camioneta -que circulaba por Avenida Cazón- dobló de manera imprudente hacía la calle Chacabuco. En ese instante, el rodado que transitaba en sentido contrario no logró frenar e impactó contra su parte trasera.

Las cámaras de la central de monitoreo detectaron el choque y los agentes activaron el protocolo de asistencia para los involucrados. Se acercaron a la escena móviles del COT, personal de Tránsito, Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET),

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrullan en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorean hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Robaron una moto, se dieron a la fuga y fueron detenidos por el COT tras un exhaustivo seguimiento por las cámaras municipales

Dos sospechosos fueron detenidos por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de robar una moto que se encontraba estacionada en Benavídez. Quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió en horas de la tarde cuando los agentes del COT detectaron que dos individuos con actitud sospechosa trasladaban el vehículo a tiro. Luego de un trabajo minucioso a través de la central de monitoreo, visualizaron que el rodado había sido robado en la intersección de las calles Alvear y Brasil.

Mediante un seguimiento fílmico, los efectivos del COT y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron a los delincuentes en el cruce de las arterias Chile y Conesa, donde los identificaron, detuvieron y trasladaron a comisaría.

(*) Circulaba con una moto sin patente por Benavídez y fue detenido por el COT

En la localidad de Benavídez, un sospechoso quedó detenido por circular con una moto con pedido de secuestro y sin patente. Todo quedó registrado por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El hecho ocurrió en plena tarde, cuando los agentes de la central divisaron el vehículo detenido. De manera inmediata, activaron la alerta y un móvil municipal -junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- identificaron al sujeto en la intersección de las calles Fader y Belgrano.

En ese momento, tras el ingreso de los datos al sistema, se percataron que el rodado contaba con pedido de captura por un ilícito ocurrido en el Municipio de San Martín. El hombre fue trasladado a comisaría y puesto a disposición de la Justicia.