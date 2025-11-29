El Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó el presupuesto para el periodo de 2026

Es por un monto de $578.906.001,955 de los cuales el 79% provendrá de recursos del Municipio, mientras que el 20% se obtendrá de fondos de la Provincia y el restante de Nación. El intendente Julio Zamora agradeció el apoyo del recinto que facilitará el crecimiento de la comunidad.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre (HCD) -constituido por 24 ediles- aprobó el presupuesto para el período financiero 2026, que prevé una suma de $578.906.001,955 millones para las diferentes áreas del Municipio. La sanción se dio luego del voto positivo de la mayoría de integrantes del cuerpo.

El 79% de esa partida ($457,388 millones) provendrá de recursos municipales, mientras que un 26% ($121,254 millones) tendrá su origen de fondos provinciales y el restante ($263 millones) se obtendrán de los nacionales. El presupuesto aprobado permite continuar la obra pública de la gestión local en todos sus sectores teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad de Tigre.

En este marco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, expresó: “Se llegó a un acuerdo por un presupuesto que contempla el equilibrio fiscal y nos permite continuar con el crecimiento de la comunidad en materia de Salud, Educación y Cultura, entre otros sectores. Durante el 2026, vamos a llevar adelante políticas vinculadas al empleo y capacitaciones laborales que acompañen a los vecinos y vecinas en estos momento”.

Y añadió: “Este presupuesto nos va a permitir sostener la maternidad, el hospital cardiovascular, los tres HDI, los hospitales oftalmológico y odontológico. Queremos seguir construyendo el hospital de alta complejidad para adultos que va a dejar atrás todos los problemas de la salud pública”.

Las áreas del Municipio que recibirán el mayor porcentaje de recursos son Obras y Servicios Públicos; Salud y Protección Ciudadana. Es de remarcar que el área de Salud recibirá un aumento porcentual de 5.43% respecto del porcentaje de incidencia sobre el total del presupuesto aprobado en el corriente ejercicio.

Por un lado, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos dispondrá de $297,428,949,582.45 que serán utilizados para Mantenimiento de Espacios Verdes, Obras Públicas, Servicios, Deportes, Cultura, Higiene Urbana. En tanto, la Secretaría de Salud recibirá $132,142,427,338.2; con los cuales se prevé el funcionamiento de los Centros de Salud, el nuevo Hospital de Hemodinamia, los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI) y el centro de atención Frida Khalo.

Por su parte, el presidente del HCD, Miguel Escalante, indicó que se trata de un paso muy importante para avanzar con los proyectos de infraestructura que tiene la comuna y cerró: “Como representante de este Concejo Deliberante, es una gran satisfacción ver el resultado del trabajo minucioso realizado por este cuerpo legislativo que mediante el debate respetuoso y el consenso entre quienes representamos a los vecinos y vecinas de Tigre, hemos logrado esta aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2026. Es un hecho que cuando se trata de la comunidad de Tigre, aún en las diferencias, todos remamos hacia el mismo lugar respetando la diversidad de cada voz que se expresa en este recinto. Esta es la apertura y el camino que necesita transitar la política argentina para salir adelante en beneficio de la sociedad. En Tigre, ese es el norte que fija Julio como Intendente y conductor, y hoy lo vemos reflejado en los resultados logrados”.

A su vez, la Secretaría de Protección Ciudadana tendrá una partida de $56,661,123,671.94 que será destinada al cuidado de la comunidad, mantenimiento de móviles, cámaras de seguridad, ordenamiento del tránsito y Defensa Civil. Finalmente, el área de Inversión Pública contará con un presupuesto de $45,318,335,117.00 que serán abocados a obras entre las que se cubierta desplazable en los polideportivos Güemes y San Martín; gimnasios en el Polideportivo Bocha Marrero; construcciones de canchas de césped sintético en los polideportivos Güemes, Almirante Brown y Ricardo Rojas. También, se realizarán reparaciones de veredas y accesos para personas con movilidad reducida, tablestacados en distintos sectores costeros; parada de ómnibus en la Estación de Trenes de la Línea Mitre; Mirador ubicado en la intersección de las calles Las Casuarinas y Río Luján en el Puerto de Frutos; acceso y construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos de Tigre y obras hidráulicas varias.

En materia educativa, se prevé las remodelaciones de la Escuela Primaria N° 27 (Rincón de Milberg) y Jardín de Infantes N° 911 de (El Talar); como así también, ampliaciones de las escuelas Secundaria N° 26 (General Pacheco) y Técnica N°1 (El Talar).