Intendente del conurbano en contra de los celulares en la cárcel

“Por más que los agarremos y encerremos, van a seguir operando”, dijo Ramón Lanús, intendente de San Isidro

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, criticó la falta de control en el uso de celulares en las cárceles, lo que permite a los delincuentes seguir operando desde dentro. “Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Lanús se refirió a los robos en zona norte perpetrados por la “banda del millón”, cuyo cabecilla estaría operando desde el penal de menores. “Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como éstos sigan marcando casas y comandando robos”.

En este sentido, el intendente destacó que la seguridad es un problema en la provincia de Buenos Aires y que los municipios pueden ser un aliado para tratar de mitigar ese problema pero con limitaciones.

“No podemos resolverlo por completo porque no tenemos ni la posibilidad de que la policía local tenga arma”, esclareció.

En esa línea subrayó los esfuerzos que se están haciendo en San Isidro para mejorar la seguridad, como el aumento en la cantidad de cámaras de seguridad, lectoras de patente, patrullas y la red “Ojos en Alerta” que cuenta con 20.000 vecinos.

“Pasamos de 500 cámaras de última tecnología a más de 2000. En el caso de Valeria Mazza, gracias a esas cámaras ya tenemos imágenes de los chicos que trataron de meterse” sostuvo y detalló que están colaborando con la fiscalía para esclarecer el hecho.

“Lo que tenemos es un problema de inseguridad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires”, cerró Lanús.