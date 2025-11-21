El Municipio avanza con las obras de infraestructura en la EP N°25 y la Secundaria N°14 de Tigre norte

El intendente Julio Zamora recorrió las instituciones, donde el Gobierno local ejecuta la ampliación edilicia integral destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje de la comunidad educativa.

En Tigre norte, el intendente Julio Zamora supervisó la ampliación en el edificio que comparten la Escuela Primaria N°25 y la Secundaria N°14. La obra incluye la construcción de 11 aulas nuevas, un laboratorio, biblioteca, dependencias administrativas, baños, cocina comedor, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un patio renovado.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia del proyecto para la zona y expresó: “Se trata de una obra muy ambiciosa para toda esta comunidad, con aulas nuevas, salón para auxiliares, docentes, para el sector terapéutico y un patio nuevo. Esto genera que la educación transcurra en un ámbito de normalidad y de calidad para todos los vecinos”.

La obra forma parte del compromiso del Gobierno local de continuar invirtiendo en infraestructura escolar para mejorar la calidad educativa del distrito.