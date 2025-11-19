Julio Zamora: “Somos un Municipio que no deja solos a los adultos mayores” 

“Los acompañamos, les ofrecemos alternativas deportivas e infraestructura de calidad. La lluvia nos impidió llevar adelante el Día del Jubilado, por eso hicimos este festejo para que puedan disfrutar, distenderse y encontrarse en comunidad”, lo manifestó el intendente de Tigre, en el marco de un baile para centenares de vecinos y vecinas de todo el partido.

En el microestadio ‘Ciudad de Benavídez’, el Municipio de Tigre organizó un baile para centenares de adultos mayores de los centros deportivos del distrito. El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de la celebración y reafirmaron el compromiso de trabajo del Gobierno local.

“Fue un escenario ideal para todos los adultos mayores que estuvieron en esta fiesta, compartiendo un gran encuentro. No pudimos llevar adelante la celebración por el Día del Jubilado por la lluvia y por eso decidimos hacerlo aquí, aprovechando está gran infraestructura”, expresó Zamora.

Y dijo: “Tenemos que seguir alentando este tipo de encuentros. Somos un Municipio que no deja solos a los adultos mayores, los acompañamos, les ofrecemos alternativas deportivas e infraestructura de calidad o simplemente simplemente una gran fiesta como lo hicieron hoy”.

La actividad se llevó adelante durante la noche, con la presencia y el trabajo de los profesores, quienes acompañaron en el baile a los protagonistas. Asimismo, hubo sorteos de diversos premios entre los presentes.

“Muy contenta de haber podido acompañar está celebración de los adultos mayores quienes participan de las distintas actividades que ofrecemos en todos los polideportivos del distrito. Buscamos que ellas y ellos disfruten y se puedan recrear en este momento de la vida. Hay un Municipio que está presente y con mucha cercanía”, señaló Gisela Zamora. Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, manifestó la importancia de seguir ofreciendo espacios de entretenimiento para los vecinos y vecinas del distrito.

Antonio, vecino de Rincón de Milberg que asistió al evento, agradeció la organización del Municipio y Venir a compartir un rato de baile y música la verdad que es algo hermoso. Hubo un clima muy distendido y entretenido”. Por otro lado, Hilda, de Ricardo Rojas.