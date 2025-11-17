Falleció Mariano Pelayo, concejal de La Libertad Avanza en Tigre

El concejal de La Libertad Avanza en Tigre, Mariano Pelayo, murió en la noche del sábado a causa de un infarto, un hecho que generó profunda consternación en el ámbito político local. Tenía poco más de 40 años.

Pelayo había sido electo en las elecciones de 2023 por la lista de Juntos por el Cambio, aunque meses después pasó a integrar el bloque libertario que preside Segundo Cernadas en el Concejo Deliberante. Desde ese espacio acompañaba las iniciativas legislativas alineadas con La Libertad Avanza.

Además de su tarea legislativa, Pelayo trabajaba como director del área de Relaciones Institucionales en la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.E., ocupando un rol clave de articulación institucional.

Su muerte fue recibida con homenaje y muestras de afecto de distintos sectores. Segundo Cernadas, referente libertario en Tigre, lo despidió con un mensaje muy sentido: “Querido compañero de ruta, te voy a extrañar. Siempre te admiré, siempre tenías la respuesta para cada situación. Lo diste todo Marian. Gracias, gracias, gracias.”

Por su parte, el intendente Julio Zamora decretó tres días de duelo en el municipio en su memoria, y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos.

En cuanto a su reemplazo en el Concejo Deliberante, la banca quedará en manos de Milagros Rodríguez, la primera suplente de la lista por la cual fue electo en 2023.

Fuente: INFOBAN