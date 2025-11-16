25° Aniversario del Honorable Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López

Los Parlamentarios de Vicente López recibieron la visita y distinción del Intendente salteño Kuldeep Singh

Días atrás, en la Parroquia San Pedro y San Pablo de Olivos, en Vicente López, se realizó la celebración por el 25º Aniversario de creación del Honorable Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López (Ord. Nro. 14794 – Decreto 3889/00), un evento de reconocimiento a la trayectoria del Parlamento, donde se contó con más de un centenar de asistentes y entre ellos autoridades diplomáticas, concejales, líderes religiosos, representantes de entidades intermedias, representantes del ámbito social, empresarial y productivo del país, como así también representantes de organismos nacionales e internacionales y vecinos de Vicente López y de comunas de la zona norte.

El evento contó con la presencia del Embajador de la India en Argentina y Uruguay, Sr. Ajaneesh Kumar, quien felicitó al Parlamento por su trayectoria y subrayó el valor de las políticas que promueven la inclusión y el respeto hacia las personas mayores. Y del Sr. Intendente del Municipio de Rosario de la Frontera de Salta, Sr. Kuldeep Singh y su Comitiva oficial.

El Intendente Singh celebró y distinguió la trayectoria ininterrumpida de los Parlamentarios Honorarios de la Tercera Edad de Vicente López haciéndoles entrega -a través de la Presidente del Parlamento Lic. Amelia Domec-, de una placa conmemorativa con la siguiente leyenda: “Al Honorable Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López, 2000-2025, 25 Aniversario, Legado que trasciende e ilumina el camino de las generaciones que siguen. Kuldeep Singh Intendente”.

El evento contó con la presencia de representantes de distintos credos, quienes realizaron una oración de bendición interreligiosa. Estuvieron presentes: Párroco Fernando Astarloa de la Parroquia San Pedro y San Pablo -Comunidad Católica-, Director de Culto del Municipio de Ituzaingo y Pastor de la Iglesia Mitshael Osorio Uceda; Iya Maggi Yemanja por CAAM –Comunidad Afroamerindia-; Gustavo Libardi Presidente y Ministro de la Iglesia Scientology; Prof. Marcelo Aftekmann -Comunidad Judía-; Director del Centro Islámico y Cultural de Lomas de Zamora, Hanza Luna y Granthi Inderveer Kaur de la Comunidad Sikh de Rosario de la Frontera, Salta. Todos los líderes religiosos aportaron un mensaje de convivencia pacífica y esperanzador, destacando como valor primordial la diversidad como puente para construir una sociedad más justa y fraterna.

Asimismo, el encuentro conmemorativo incluyó la firma de un convenio de cooperación mutua ad honorem entre las partes, con la finalidad de mejorar el ‘área temática estratégica: Adultos Mayores del Municipio de Rosario de la Frontera (Salta) y la posterior conformación del Honorable Parlamento de la Tercera Edad de Rosario de la Frontera’. Convirtiéndose éste a futuro, en el segundo de Argentina y con la finalidad de incrementar la participación de los Adultos Mayores en la provincia de Salta y a nivel país. El Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López le entregó una placa recordatoria al Sr. Intendente Singh sellando el momento de la firma del convenio.

En este sentido, el Intendente Singh expresó: “la trayectoria de su Parlamento de Adultos Mayores aquí en Vicente López fue lo que nos motivó a nosotros a pensar en la posible creación del Parlamento de Adultos Mayores de Rosario de la Frontera. Y es por ello que estamos hoy aquí. Porque para nosotros, para mi municipio, los adultos mayores lo son todo. Desde la enseñanza, desde los afectos lo son todo y, más aún, para la conformación de toda Familia. Por eso, nos ocupamos en que día a día estén mejor a pesar de las situaciones difíciles que en la cotidianeidad se viven. Hoy no es sólo la firma de algo, sino que nos llevamos un gran compromiso y también, la apertura de un nuevo camino sumamente importante para la tercera edad de Rosario de la Frontera. Y deseamos que muchas otras comunas de Salta también lo repliquen ya que son un verdadero ejemplo. Y ansiamos que las generaciones futuras se refieran a este momento, como quienes hicimos y nos ocupamos de mejorar la calidad de vida del adulto mayor en Rosario, en Salta y en el país”.

Por otra parte, el Intendente Kuldeep Singh le hizo entrega al Parlamento de una Carta de Invitación a participar del Encuentro Nacional de Adultos Mayores 2026 que se realiza, año tras año, en su comuna y que recibe a grupos de jubilados de todo el país. Seguidamente, el Secretario de Gobierno Sr. Juan Salvatierra y el Historiador Carlos Jesús Maita, procedieron a presentar el video institucional de la Comuna de Rosario de la Frontera en la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, se presentó el ballet de la Comuna (Bailarines: Melani Guerrero, Andrea Moyano, Ana Paula Reguilon, Ramón A. Azani, Ezequiel Mónico y Emanuel Aparicio) y se pudo escuchar al Grupo Folclórico Fe Mayor integrado por Pablo Romano y Joaquín Vega Carbajo.

Entre otras figuras destacadas se encontró la Dra. Valeria Restagnio y la Dra. Fernanda Alfonso, especialistas en negociaciones exteriores, junto al ingeniero Alfredo Amigorena, presidente de Sur Developers y de la Asociación de Parques Industriales de Argentina (APYA), quienes destacaron la necesidad de continuar mejorando los lazos entre el desarrollo productivo, la comunidad y las políticas sociales. Del ámbito político local, participaron los concejales del Concejo Deliberante de Vicente López Marta Tello, Roberto Pace y Cyrano Francisco Lançon. Como así también, la Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la UCR de Vicente López, Lic. Melina Marinelli,

quienes coincidieron en el apoyo al trabajo del Parlamento no sólo en el territorio de Vicente López sino para con los organismos nacionales, considerándolos un ejemplo de compromiso cívico y de participación democrática. La celebración también contó con la presencia de Parlamentarios Honorarios y referentes internacionales. Estuvieron presentes la Dra. Mirta Praino, presidenta del Foro Mundial de Mujeres Iberoamericanas, y Mirta Govoni Neftchoff, representante de Negociaciones y Cultura de la Embajada de Bulgaria, quienes adhirieron a la labor permanente del Parlamento en la promoción de los derechos para con los adultos mayores y la integración cultural a nivel local y regional.

Finalizando la reunión, la Presidente del Parlamento Amelia Domec enunció: “Hoy que cumplimos 25 años de existencia ininterrumpida, este Parlamento sigue reafirmando su compromiso con una consigna que resume su espíritu fundador: los años no nos alejan del futuro, sino que nos preparan para construirlo con más sabiduría, unión y solidaridad. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de éstos años transcurridos y hoy en este hermoso encuentro. Los esperamos a todos para seguir construyendo iniciativas que beneficien a la tercera edad, a nuestros queridos adultos mayores. Muchas gracias a todos por acompañarnos siempre”.

La celebración por el 25° aniversario de creación culminó con un brindis y la entrega de reconocimientos a integrantes históricos, en un clima de mucha emoción y gratitud por los años compartidos y los resultados positivos obtenidos a lo largo de su accionar.