Más de 10 vinotecas de Vicente López se unen para celebrar una nueva Noche del Vino

Este jueves 20 de noviembre Vicente López celebra una nueva edición de la Noche del Vino. Será una noche ideal para que los expertos de esta bebida tan simbólica para los argentinos disfruten de descuentos, catas y degustaciones.

El vino es una de las bebidas con mayor tradición en el mundo y su elaboración parte únicamente de la uva, a través de la fermentación alcohólica de su jugo o mosto. En Argentina, el vino ocupa un lugar central en la identidad cultural: es la bebida nacional por ley desde 2010, forma parte de la mesa cotidiana y es uno de los productos más representativos del país en el exterior.

Hoy figura entre las seis bebidas más consumidas por los argentinos, y a nivel internacional nuestro país se destaca como el 5° productor mundial, con regiones vitivinícolas reconocidas globalmente como Mendoza, San Juan, Salta, Patagonia y Córdoba.

En este contexto, el municipio invita a los vecinos a recorrer las vinerías locales desde las 18 horas. Más de 10 comercios se adhieren con descuentos, catas y shows en vivo para disfrutar a lo largo de todo el partido.

El evento está organizado por el municipio de Vicente López con el fin impulsar y acompañar a los emprendedores locales, fomentar el turismo local y ofrecer a los vecinos una experiencia única.

Los que quieran conocer todas las vinotecas adheridas pueden hacerlo ingresando a: https://tinyurl.com/3cw63tm8