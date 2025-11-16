Soledad Martínez presentó el cuarto capítulo de “¡Presente!”

Y analizó junto a Joan Cwaik el impacto de la tecnología y la IA en el aprendizaje

La vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López presentó el cuarto episodio del podcast de educación “¡Presente!”. En este capítulo Soledad Martínez dialogó con Joan Cwaik sobre cómo las tecnologías emergentes y la cultura digital impactan en la educación. Ya está disponible en Spotify y YouTube, y cada semana se estrena un nuevo episodio.

Joan Cwaik es autor y divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad, y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés. Brindó más de 450 conferencias en más de veinte países y publicó libros como “El algoritmo: ¿Quién decide por nosotros?” y “Postecnológicos: Habilidades para recuperar lo humano”, entre otros.

En ese sentido, durante la conversación se dedicaron a tratar de comprender el cruce que existe entre las tecnologías exponenciales y el impacto humano y social. “Nosotros en Vicente Lopez somos fanáticos de usar la tecnología a favor del aprendizaje de los chicos. Estamos convencidos que con la tecnología los docentes pueden enseñar mejor y los alumnos aprenden mejor. Pero la tecnología tiene límites adentro del aula”, reflexionó la intendenta.

Por su parte, Cwaik expresó que “La tecnología está redefiniendo un montón de paradigmas, incluyendo la educación, y sin dudas mejora el aprendizaje, empoderó tanto a los docentes como a los alumnos, pero es una herramienta, y depende de nosotros cómo utilizarla. Esa cultura digital es dinámica, la construimos día a día, pero hay que respetar los tiempos de la educación, sus procesos”.

Además, en relación al uso de la Inteligencia Artificial, Cwaik manifestó que *“está impactando de lleno en la educación porque es un agente, con autonomía propia, que toma decisiones propias, va a traer un montón de preguntas a la hora de evaluar, de comprender qué es lo humano”.

En relación con esto, Soledad Martínez dio una reflexión final para concluir el cuarto episodio sobre la importancia de revalorizar lo humano en el aprendizaje: “Me sigue impactando como en un mundo que cada vez se moderniza más, tenemos que volver a lo básico, que es recuperar la escala humana. La escala humana sigue siendo importante aún en medio de toda esta tecnología. En nuestra Escuela Primaria Emma Pérez Ferreira lo vemos, con el vínculo del docente y el alumno”.