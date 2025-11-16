La Iglesia de Dios transmite consuelo a los grupos vulnerables a través de la Campaña Mantenga la Esperanza

Donan 30 cajas de paquetes de alimentos al Municipio de San Isidro.

La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial (Primer Pastor Kim Joo-cheol, en adelante Iglesia de Dios), que comparte esperanza con los vecinos del mundo mediante la Campaña Mantenga la Esperanza, entregó el día 13 paquetes de alimentos a los residentes vulnerables de San Isidro.

La Campaña Mantenga la Esperanza es una actividad de contribución social que brinda alimentos y artículos de primera necesidad a los vecinos del mundo que sufren dificultades a causa de la crisis

climática, diversos desastres y el aislamiento social. Esta campaña forma parte de los “Socios de Esperanza Global” llevada a cabo el año pasado en conmemoración del 60.º aniversario de la Iglesia de Dios. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la comunidad internacional, la iglesia desarrolla actividades centradas en seis áreas principales: respuesta al cambio climático, reducción de la pobreza y hambre, apoyo educativo, mejora de la salud y el bienestar, creación de sociedades seguras, y promoción de la paz, la inclusión y la solidaridad. La Campaña Mantenga la Esperanza corresponde al área de reducción de la pobreza y hambre.

El pastor Jacob Kim de la Iglesia de Dios expresó: “La Iglesia de Dios considera que ayudar a los vecinos necesitados y vivir en armonía es la práctica de la fe y el camino para construir una sociedad mejor.

Continuaremos colaborando con diversas instituciones para llevar esperanza a la comunidad local mediante actividades en distintos campos”.

Ese día, los miembros de la Iglesia de Dios visitaron el Municipio de San Isidro y donaron 30 cajas de alimentos. Cada caja contenía productos básicos como arroz, pasta, aceite de cocina, azúcar, harina y puré de tomate.

El Concejal Marcos Díaz, expresó su agradecimiento diciendo: “Esta es la segunda vez que realizamos esta campaña en conjunto y deseamos ayudar a las personas con dificultades económicas. Transmitamos la Esperanza a los demás ”.

A lo largo del tiempo, la Iglesia de Dios ha puesto en práctica el amor al prójimo en diversos ámbitos, incluyendo la ayuda comunitaria, la respuesta al cambio climático, las campañas de donación de sangre y el apoyo social y educativo. En la Ciudad de Buenos Aires, realizó actividades de limpieza en la calles Yerbal y General Venancio Flores del barrio Floresta, y también pintó un mural en el Hospital José María Cullen de la provincia de Santa Fe, recibiendo una cálida respuesta de los ciudadanos.

Con motivo del “Día Mundial de la Justicia Social” (20 de febrero), la iglesia desarrolló la Campaña Mantenga la Esperanza, donando paquetes de alimentos a los Municipios de Tigre, San Isidro y La Plata de Gran Buenos Aires, brindando apoyo a personas mayores que viven solas, familias de bajos recursos, hogares monoparentales y familias a cargo de abuelos. En marzo, entregó 60 cajas de alimentos de emergencia a la Delegación de Ingeniero White, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para ayudar a los damnificados por las inundaciones.

Solo en este año, la Iglesia de Dios ha contribuido a la expansión de la cultura de donación voluntaria de sangre, organizando la Campaña de Donación de Sangre para la Vida con el Amor de la Pascua en Todo el Mundo” en la Ciudad de Gran Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Tierra del Fuego. Gracias a su dedicación, la iglesia ha recibido reconocimientos y certificados de agradecimiento por parte de diversas autoridades, entre ellos: el ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa, el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, y los intendentes de Tigre, San Miguel, Luján, Lanús, Mercedes, Merlo, Pilar, Córdoba, San Martín y Santa Fe, así como del director del Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy y del director del Hospital Escuela y de Clínicas “Virgen María de Fátima”.

Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial (watv.org/es)

La Iglesia de Dios es una iglesia global que puede encontrarse en más de 7800 localidades de 175 países. Cree en Dios Padre y Dios Madre basándose en la Biblia. Siguiendo la enseñanza de Cristo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, practica el compartir y el servicio que trascienden fronteras, razas, lenguas, culturas y religiones. A través de actividades como la limpieza ambiental, la donación de sangre, la ayuda a los vecinos necesitados, la ayuda ante los desastres y la promoción cultural en distintos países, contribuye a resolver los diversos problemas que enfrenta la humanidad. Hasta la fecha, sus actividades de contribución social han superado las 44 000 ocasiones.

Gracias a esta dedicación constante, diversos gobiernos e instituciones de todo el mundo han otorgado a la Iglesia de Dios más de 5200 premios, entre ellos: Premio de los tres presidentes de los Estados Unidos al Servicio Voluntario, el Premio Presidencial de tres gobiernos de la República de Corea, el Premio de la Reina del Reino Unido al Servicio Voluntario, la Medalla de Honor del Congreso y el Premio Nacional Ambiental del Perú, y la Medalla al Mérito Legislativo en Brasil, respaldando Iglesia de Dios.