Importantes temas educativos y religiosos

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 14 de noviembre visité la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº1 y Escuela Educación Secundaria Técnica Nº2 de José C. Paz. Allí pude apreciar los excelentes trabajos de los estudiantes y docentes.

Agradezco a Vanesa Rojas, Vicedirectora de la EEST Nº 1 y Mario Ioppolo, Director de la EEST Nº 2 por acompañar en la recorrida.

Dos importantes comunidades educativas de nuestra Ciudad del Aprendizaje demostrando todo su potencial y calidad.

Con la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, IA e Ingenierías y la quinta escuela técnica, a días de su inauguración, se amplía grandemente la oferta educativa en la región en una verdadera y decidida elección por la educación de nuestro intendente, senador electo y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje Mario Alberto Ishii por la Educación.

En tanto, el 15 de noviembre participé en el Instituto Cristo Rey del acto de distinciones a los mejores compañeros de las instituciones educativas de José C. Paz.

Se destacó la participación de la instructora del curso de Capacitación en Lengua de Señas del CFL N.° 402, Sra. Ángela Figueroa, quien interpretó en Lengua de Señas el Himno Nacional Argentino, ejecutado en vivo por un grupo folclórico paceño, ofreciendo un momento de gran sensibilidad e inclusión.

También estuvieron presentes autoridades del Instituto Cristo Rey, inspectores de distintos niveles, el Director del CFP N.° 401, Prof. Ariel Bulacio; la Vicedirectora de la EEST N.° 1 y Regente del CFL N.° 402, Vanesa Rojas; y los instructores Marcelo Cialella y Leda Labiunda.

