En tren de reconocimientos y homenajes

En el distrito de Tigre, comuna cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Julio Zamora reconoció a Enzo Chentola, el taekwondista que cosechó importantes medallas en los Juegos Panamericanos Brasil 2025

En el despacho municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió al taekwondista Enzo Chentola, y se interiorizó sobre su destacada carrera. Allí, reafirmó el acompañamiento del Municipio con el deporte como práctica necesaria para el desarrollo de la sociedad.

Durante el encuentro, Zamora dialogó con el joven de 14 años y reconoció la importancia de los logros deportivos obtenidos durante su corta carrera. A su vez, resaltó la historia de vida de superación del vecino, ya que fue diagnosticado con síndrome de Tourette.

“Practico taekwondo desde que tengo 9 años. Comencé en la actividad por el síndrome de Tourette que me diagnosticaron. Estoy súper contento y agradezco a todos por el reconocimiento, me recibieron con mucha hospitalidad”, señaló el deportista.

Chentola es un joven deportista de la ciudad que cuenta con un historial de importantes logros en la disciplina. Durante el 2025, obtuvo dos medallas de oro en los Panamericanos disputados en Curitiba (Brasil). Además, viajó al Torneo Nacional de la Provincia de Chaco, donde también rindió el examen y obtuvo el segundo dan del cinturón negro.

El jefe distrital enfatizó en la importancia de las obras de infraestructura que realiza la comuna en diferentes puntos del territorio para atletas de alto rendimiento y agregó: “Es muy importante continuar impulsando y apoyando a los deportistas locales para que puedan progresar en las diferentes disciplinas. Esta es una hermosa historia de superación personal”.

(*) El Talar celebró el cuarto aniversario del Biocorredor Paul Groussac junto a autoridades del Municipio de Tigre

Autoridades del Municipio de Tigre participaron de los festejos por el cuarto aniversario del Biocorredor Paul Groussac, situado en la localidad de El Talar. En un marco festivo, la jornada contó con propuestas para toda la familia.

El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde y comenzó con actividades de serigrafía y propuestas lúdicas para las infancias. Además, los presentes disfrutaron de shows de música en vivo y plantación de árboles nativos.

En el evento, también se realizó una clase de yoga, relajación y talleres y charlas abiertas relacionadas a la biodiversidad, neurociencia, naturaleza, nutrición y compostaje.

El Biocorredor Paul Groussac es un espacio natural que tiene como objetivo generar concientización ambiental. Se trata de un territorio que fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre (HCD).

(*) Junto a la comunidad, Julio Zamora compartió el 37° aniversario de la Sociedad de Fomento Los Tábanos

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de la celebración por el 37° aniversario de la Sociedad de Fomento Los Tábanos. La actividad contó con la presencia de la comunidad del barrio y representantes de la institución.

“Fue una alegría haber celebrado este nuevo aniversario de este lugar que es muy importante para las y los vecinos del barrio Los Tábanos. Aquí hay un gran trabajo de padres y madres que aportan su tiempo y compromiso para que a los chicos no les falte nada. Cuentan con un Municipio para colaborar y seguir diseñando propuestas para fortalecer el bienestar de la comunidad”, expresó el intendente Zamora.

La celebración tuvo lugar en horas de la tarde y contempló juegos y el tradicional canto de cumpleaños por parte de todos los presentes. Cabe destacar que la institución alberga a más de 80 chicos que desempeñan fútbol. A se vez, se anunció que la Sociedad de Fomento será parte de la Liga Municipal de Baby y también que se creará un centro de oficios para que las y los jóvenes puedan aprender.

“El deporte es muy importante y es por eso que el Municipio, a través del impulso de nuestro intendente, busca fortalecer estas instituciones. Sabemos del gran esfuerzo que realizan para sostener los espacios y brindarle a los chicos lo mejor. Renovamos el compromiso de acompañamiento de la gestión local porque creemos que aquí se pueden armar como sujetos de bien y proyectar un futuro más próspero”, sostuvo Gisela Zamora.

Por su parte, Elizabeth, una de las encargadas del baby fútbol, agradeció el respaldo del Gobierno comunal y dijo: “Llevamos adelante una gran tarea con chicos desde categorías de 2018 hasta 2023, entrenando casi toda la semana. Estamos muy contentos porque pudimos festejar este día hermoso junto a los chicos”.