El Municipio de Tigre organizó una jornada recreativa en Benavídez para el disfrute de toda la familia

En la Plaza El Arco de Benavídez, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, estuvo presente en los festejos de la “Tradición de ser Tigrenses”. Vecinos y vecinas disfrutaron de shows musicales en vivo desarrollados por artistas locales; desfiles de abuelos y nietos y un buffet económico a beneficio de las cooperadoras de las instituciones Jardín de Infantes N° 925, Escuela Primaria N°5 y la Escuela Secundaria N°32 de la ciudad.

“Fue una actividad muy emotiva junto a toda la comunidad donde celebramos en familia. Siempre es fructífero estar cerca de los vecinos y vecinas para conocer de primera mano las necesidades que tienen en el barrio”, destacó la funcionaria.

El evento comenzó en horas de la tarde, donde hubo diferentes stands informativos de áreas municipales como la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias y Recicla; entre otras. Posteriormente, la comunidad disfrutó de shows en vivo; desfiles y un buffet a beneficio de los establecimientos educativos.

Estos eventos tienen como objetivo seguir generando comunidad en las distintas localidades de Tigre. A su vez, tienen como finalidad poder descentralizar los servicios que tiene el Municipio y brindar información en el territorio.