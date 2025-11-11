La Expo Empleo San Isidro lanzó su nuevo portal para conectar a vecinos con ofertas laborales

Ayer se lanzó la primera edición de esta gran feria para promover la inserción laboral local. Allí, el Municipio presentó su nueva plataforma gratuita donde los vecinos podrán cargar su CV y aplicar a busquedas laborales.

Este lunes, el Municipio de San Isidro organizó en Boulogne la primera Expo Empleo para promover la inserción laboral local. Se trató de un espacio de vinculación intensiva, donde los más de 2.500 asistentes pudieron entregar su CV en los stands de 35 empresas líderes de diversos rubros, participar en entrevistas exprés con reclutadores y postularse a oportunidades reales, para todos los niveles de experiencia.

Además, allí se lanzó el nuevo portal de empleo municipal: una plataforma gratuita y permanente donde los vecinos de San Isidro podrán cargar su CV y conectar directamente con ofertas laborales activas de empresas registradas. Es un canal digital que funcionará todo el año como puente entre el talento local y el sector productivo. El link del portal es: https://www.sanisidro.gob.ar/portal-de-empleo

“Expo Empleo llegó para quedarse, y estamos muy contentos con la convocatoria y el impacto que generó en la comunidad. Las charlas fueron sumamente convocantes y muy aprovechadas por el público. Es fundamental que desde el municipio acompañemos la inserción laboral de nuestros vecinos, brindándoles las herramientas necesarias para mejorar su perfil profesional, como se vio reflejado en las presentaciones y actividades que se desarrollaron en la Expo”, destacó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

Entre las empresas que participaron de la feria estuvieron: Autonomy, Café Martinez, Car One, Carrefour, Cinemark Hoyts, Cleanmanagers, Rowa S.A, JC Barandas, FarmaPlus, Melisam Fire Group, KFC, Pullmen RRHH, Onix RRHH, Mostaza, Pelba, Limpiolux, Mauro & Hulten, Grupo Medihome, Saputo, Grupo L, Lukas S.A, Puma, McDonald´s, Mercomax S.A, IRSA, Prosegur, Parque de la Costa, Basta de Humo, Grupo Robayna, Ferreiros y Vilela, Pedidos Ya, La Voluntad, Starbucks y Grupo BGH.