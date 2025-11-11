Se inició una gran obra de repavimentación en la Ruta Provincial N°24 (ex Ruta 197)

Comenzó la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N°24, Av. del Sesquicentenario (ex Ruta N° 197), una intervención clave para mejorar la circulación vehicular en una de las arterias principales que atraviesa el distrito.

El proyecto se desarrolla a través de un convenio entre el municipio de Malvinas Argentinas y la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. El Municipio ejecuta la obra y Vialidad aporta el financiamiento. La misma contempla la repavimentación completa del tramo que va desde la Ruta Provincial N° 8 hasta la Av. del Libertador Gral. San Martín, en el límite con el partido de Tigre.

En esta primera etapa, se trabaja sobre el sector comprendido entre Batalla de Chacabuco y Paso de los Patos. Por este motivo, la mano hacia Panamericana se utilizará para el tránsito en ambos sentidos durante aproximadamente 30 días, mientras duren los trabajos.

El plazo total de la obra es de 180 días, a partir de su inicio el 3 de noviembre. Además de la reconstrucción de las losas de hormigón, se colocará nueva señalética para optimizar la seguridad y accesibilidad de la avenida.

Esta repavimentación representa una gran mejora para la conectividad y el tránsito del distrito, ya que la Av. del Sesquicentenario presentaba un notable deterioro por su alto flujo vehicular diario.