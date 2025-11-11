‘Estudiar es Mejor’, el movimiento que impulsa escuelas y tiene como embajadora a Antonela Roccuzzo

En los últimos días se viralizó en redes sociales un posteo de Antonela Roccuzzo (esposa de Leonel Messi) donde muestra por primera vez algunas prendas de vestir de su placard, que rematará para recaudar fondos para una fundación llamada ‘Estudiar es mejor’, donde son beneficiadas escuelas, como la del colegio María de Guadalupe en Las Tunas (Tigre).

Estudiar es mejor es un movimiento que busca transformar la educación. Hoy cuenta con tres escuelas beneficiarias en Santa Fe y Buenos Aires. Una de ellas, el colegio María de Guadalupe en Las Tunas (Tigre), fue reconocido en 2024 con un premio internacional como una de las mejores escuelas del mundo. Ahora, con lo recaudado por Antonela, Estudiar es mejor, planea inaugurar una cuarta escuela, en el municipio bonaerense de Moreno, y a futuro, extender su accionar en todo el país.

Desde su creación, Estudiar es Mejor trabaja bajo la convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro con igualdad de oportunidades. Su modelo combina la construcción y fortalecimiento de escuelas en comunidades vulnerables, el desarrollo de proyectos educativos participativos y la movilización de aliados y donantes para que esto sea posible.

En un gesto que une moda, sustentabilidad y solidaridad, Antonela Roccuzzo donó una selección de prendas de lujo de su armario personal para un remate exclusivo cuya recaudación será destinada a la construcción de la nueva escuela en Moreno (en la zona oeste del Gran Buenos Aires) llamada “Papa Francisco”. La iniciativa forma parte de una acción de moda circular que promueve el consumo responsable y el compromiso social.

La recaudación obtenida permitirá avanzar en la construcción del cuarto establecimiento educativo beneficiario de la fundación, que incluirá a cientos de niños y niñas del distrito.

(*) Acerca de Fundación Estudiar es Mejor

En Argentina, más de la mitad de los niños vive en situación de pobreza y solo el 3% logra terminar la escuela en tiempo y con los conocimientos necesarios en Matemática y Lengua.

La Fundación Estudiar es Mejor crea y transforma escuelas que ofrecen educación de calidad en contextos de vulnerabilidad. Su trabajo se basa en tres pilares: calidad educativa, gestión eficiente y abordaje integral comunitario.

Calidad educativa : El 87% de los egresados del Colegio María de Guadalupe (en Tigre) continúan estudiando o trabajando. Hoy más de 1.500 niños de tres escuelas se benefician con su trabajo.

: El 87% de los egresados del (en Tigre) continúan estudiando o trabajando. Hoy más de 1.500 niños de tres escuelas se benefician con su trabajo. Gestión eficiente: un alumno que asiste a una escuela acompañada por la Fundación implica un costo 40% menor que el de una escuela pública y alcanza aprendizajes muy superiores.

Cada escuela tiene una propuesta educativa contextualizada y con sentido social. Se trabaja en red con los actores del sistema educativo local y otras organizaciones y se forma a los docentes para despertar la pasión por aprender y guiar a los estudiantes en su propio proceso de descubrimiento. Se aplican programas de eficacia comprobada y proyectos interdisciplinarios que desarrollan autonomía, pensamiento crítico y habilidades para la vida laboral.

Compromiso con la comunidad: cada escuela combina el esfuerzo familiar, la participación de la sociedad civil y el acompañamiento estatal, generando un modelo virtuoso y replicable en todo el país. La gestión se evalúa según el beneficio real para cada estudiante, promoviendo una cultura abierta, participativa e innovadora.

Para la Fundación Estudiar es Mejor, invertir en educación es invertir en un país mejor.

(*) Invitación a sumarse

La fundación invita a empresas, medios, organismos públicos, donantes individuales y ciudadanos interesados a conocer el proyecto de la escuela en Moreno, colaborar con aportes o alianzas estratégicas y participar de las próximas campañas de recaudación a través de su página web: https://www.estudiaresmejor.org/sumate/.