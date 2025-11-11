Con la presencia de Julio Zamora, el Municipio llevó adelante un encuentro del programa Tigre Educa

El intendente acompañó la actividad que se llevó adelante en el HCD junto a estudiantes del nivel terciario y universitario del distrito. Los presentes realizaron un espacio de debate sobre la actualidad de la iniciativa de becas que ofrece la gestión y participaron de un taller de educación financiera.

En el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre, el intendente Julio Zamora acompañó a la comunidad en un encuentro enmarcado en el programa Tigre Educa, donde se realizó un taller denominado “Herramientas para decidir mejor: educación financiera para jóvenes”.

“En un marco donde el Gobierno nacional se está retirando de sus funciones, llevamos adelante políticas públicas destinadas al deporte, la cultura, pero sobre todo a la educación, que es una de las maneras de desarrollar una comunidad solidaria. Desde el Municipio de Tigre continuamos trabajando en este programa que ya lleva muchos años”, señaló Zamora.

En esta oportunidad, y mediante actividades dinámicas en el espacio, los presentes profundizaron en la importancia del manejo responsable del dinero y hábitos financieros saludables.

El programa municipal Tigre Educa es una iniciativa destinada a la inclusión y el desarrollo personal, mediante el cual los estudiantes participan de tutorías individuales, talleres formativos y voluntariado en diferentes organizaciones del territorio.