“Arte en el Concejo”, la propuesta del Municipio que promueve el desarrollo de los artistas audiovisuales del distrito

La actividad tuvo lugar en los jardines del Honorable Concejo Deliberante, donde vecinos y vecinas locales expusieron trabajos con el territorio como eje. Además, la iniciativa contó con espectáculos folclóricos en vivo, talleres y actividades lúdicas.

En los jardines del HCD, el Municipio acompañó una jornada desarrollada por artistas visuales de Tigre. La actividad, enmarcada en el programa “Arte en el Concejo”, contó con el acompañamiento del intendente Julio Zamora, quien se interiorizó en los trabajos de los artesanos.

“Promover el arte y la cultura local es muy importante porque también genera una rueda económica dinámica en el territorio. Es fundamental acompañar a los vecinos y vecinas de Tigre mediante políticas públicas que estén destinadas al crecimiento de la comunidad”, enfatizó el jefe distrital.

Durante la jornada, Zamora recorrió los stands donde dialogó con los expositores sobre las piezas y la actualidad en cada uno de los barrios de la ciudad.

El encuentro contó, además, con shows folclóricos en vivo, talleres, capacitaciones y propuestas didácticas, entre las que resaltó la del artista Adrián Paiva, quien dictó una actividad de pintura al aire libre.