Inclusión Digital, el taller municipal de capacitación para adultos que continúa recorriendo distintos puntos de Tigre

Vecinos y vecinas accedieron al curso que brinda herramientas tecnológicas dictado por personal de la gestión local, en el Polideportivo General San Martín. En el encuentro, los presentes se capacitaron en la utilización de WhatsApp y otras aplicaciones móviles, códigos QR y uso seguro de los recursos.

En el Polideportivo San Martín de Don Torcuato, el Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo taller de capacitación para adultos mayores sobre la utilización de los recursos tecnológicos.

En la actividad – realizada bajo el marco del programa “Inclusión Digital” – se aborda la utilización de WhatsApp y sus complementos como mensajes de voz, llamadas, videollamadas, ubicación en tiempo real y envío y recepción de archivos, entre otros.

Durante las capacitaciones, los presentes aprenden a identificar cuentas verificadas de redes sociales, mensajes y enlaces sospechosos y cómo recepcionar llamadas sospechosas o no identificadas. Para participar de los próximos cursos, consultar en por mail a [email protected]; o por mensaje al 11-6815-2717.