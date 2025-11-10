El Plan Municipal de Veredas Comerciales continúa desarrollándose en más puntos de Tigre

El intendente Julio Zamora supervisó los últimos metros sobre la Av. Hipólito Yrigoyen que completan el centro comercial de General Pacheco. Esto se complementa con la pavimentación de la Ruta 197, entre la Autopista Panamericana y el puente Inmaculada Concepción.

Junto a su equipo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó la culminación del Plan de Veredas Comerciales en General Pacheco, donde se realizó la parte final que comprende los últimos metros sobre la Av. Hipolito Yrigoyen, entre Guayaquil y José Hernandez.

Estas labores se suman a la pavimentación de la Ruta 197, al recambio de luminarias y diversos trabajos que se ejecutan para continuar embelleciendo los distintos centros comerciales de Tigre.

“Concluimos los últimos metros de veredas en General Pacheco. Estas labores, junto con la renovación total integral de la Ruta 197, le da al centro comercial de esta localidad un mayor dinamismo para que siga creciendo”, expresó el jefe comunal.

